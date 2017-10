Governador realiza audiência com prefeito Rodrigo Oliveira, de Olho d’Água das Cunhãs

O município de Olho d’Água das Cunhãs foi mais um dos que tiveram benefícios garantidos pelo Governador Flávio Dino nessa segunda-feira (9). Em audiência realizada no Palácio dos Leões, o prefeito do município, Dr. Rodrigo Oliveira, foi recebido pelo governador, ocasião em que foram fechadas parcerias em favor da população do município.

“Foi uma reunião muito proveitosa, o governador nos atendeu de pronto e a gente sai daqui muito satisfeito. É um momento de crise em todo o país e essa parceria do Governo do Estado nos ajuda muito”, afirmou o prefeito.

Além do Mais Asfalto, foram tratadas de outras obras para o município. “É muito importante, é imprescindível essa parceria, e Olho d’ Água das Cunhas só tem a agradecer”, concluiu.

Juntamente com outros municípios da microrregião do Médio Mearim, Olho d’Água das Cunhãs tem sido beneficiada com outras iniciativas do Governo do Maranhão, como o Hospital Macrorregional construído em Bacabal e recursos do Bolsa Escola no total de R$ 3,9 milhões para beneficiar mais de 78 mil crianças com material escolar.