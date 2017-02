Governador participa da posse da nova diretoria da Associação Comercial

O governador Flávio Dino participou, na noite de quarta-feira (1º), da posse da nova diretoria da Associação Comercial do Maranhão (ACM), que será presidida por Felipe Mussalém, no comando no biênio 2017/2018. Durante a cerimônia, o governador reiterou a política de diálogo e parceria com a entidade e com o segmento empresarial, como tem ocorrido ao longo dos últimos dois anos.

“A Associação Comercial é uma das mais destacadas porta-vozes do empresariado do Maranhão, uma entidade com uma longa história e muita respeitabilidade social. Nós temos muitos desafios econômicos e de gestão sociais e políticos no nosso estado, naturalmente não é possível dar conta de tudo isso apenas com os esforços governamentais, é preciso ter uma visão ampla de diálogo e parcerias, e claro que o empresariado tem um lugar central nisso, como o segmento capaz de impulsionar a geração de riqueza que o Maranhão tanto precisa”, declarou o governador.

Flávio Dino lembrou que já se reuniu com o novo presidente – que substituirá Luzia Rezende, a primeira mulher a presidir a entidade –, em encontro no Palácio dos Leões e em reunião do Conselho Empresarial do Maranhão, onde já começaram a debater estratégias conjuntas para fortalecer o setor e desenvolver a economia do estado.

O presidente Felipe Mussalém disse ter a expectativa de renovação e também de continuidade. “É a continuidade de um trabalho já realizado pela presidente Luzia, um trabalho de aproximação com entidades parceiras e entidades públicas, agora a casa se torna uma boa representante do empresariado maranhense no momento que ela congrega, nesses tempos difíceis, o empresariado em prol dos nossos interesses”, relatou o novo presidente.

Felipe Mussalém também ressaltou a parceria com o Governo do Estado. “Estivemos pessoalmente com o governador nas últimas semanas convidando o para a solenidade. Sempre nas nossas discussões uma pauta é muito clara: que nós devemos dialogar, então os interesses do governo nem sempre são os interesses do empresariado, mas isso não caracteriza uma ruptura ou um problema, pelo contrário, significa ainda mais diálogo”, destacou.

O secretário de Estado de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, também prestigiou o evento e disse que já estão alinhando diretrizes. “Tem sido uma grande parceria, antes com a ex-presidente Luzia, e agora o presidente Felipe chega e já alinhou com o Governo pautas importantes, incluindo a participação na primeira reunião do Conselho. Temos dialogado constantemente com pautas de importância para o desenvolvimento de São Luís e do Maranhão. Essa parceria é profícua para o desenvolvimento do Maranhão”, relatou.

Mussalém foi eleito no início de dezembro de 2016 com 154 votos, contra 111 de seu adversário, Vicente Araújo. Dos cerca de 400 associados votantes, 267 compareceram às urnas, sendo um voto em branco e um nulo. Luzia Rezende apoiou a candidatura de Felipe Mussalém, que é pedagogo e administrador, atua como diretor do Grupo Santa Fé, da área de educação em São Luís. Ele já foi presidente da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão (AJE-MA) e diretor da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje).