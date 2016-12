Governador inaugura reforma da Academia Integrada de Segurança Pública (AISP) e nova estrutura do 6º BPM 

O governador Flávio Dino, o secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, e o delegado geral da Polícia Civil, Lawrence Melo, inauguram a reforma e ampliação da Academia Integrada de Segurança Pública (AISP) e a nova estrutura do 6º Batalhão de Polícia Militar, nesta quarta-feira (27).

De acordo com o governador Flávio Dino estas são mais algumas medidas que demonstram o compromisso do Governo do Maranhão com a temática Segurança Pública. “Neste dia 28 teremos importantes inaugurações na Segurança Pública. Continuaremos a investir forte na área, teremos mais policiais chegando em breve”, destacou o governador Flávio Dino.

A nova unidade da AISP teve suas instalações ampliadas com a construção do prédio da guarita de vigilância, reforma do prédio administrativo e das salas de aulas, bem como adequação dos ambientes educacionais para contemplar as práticas pedagógicas específicas da técnica policial. Entre outros benefícios, a obra possibilitará o aumento da capacidade de atendimento de 350 para 550 alunos por curso.

Além dos cursos de formação e capacitação do policial civil que é missão da academia, são oferecidos cursos através de convênios com outras instituições como a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Senai. A Academia desenvolve, também, ações sociais na comunidade como cursos profissionalizantes e atividades esportivas por meio da escolinha de karatê Pacto Pela Paz.

Já com a inauguração da nova estrutura do 6º Batalhão de Polícia Militar, a 3ª Companhia ficará responsável pelo policiamento motorizado preventivo da maior área do 6º BPM, abrangendo 66 (sessenta e seis) bairros, de um total de 85 (oitenta e cinco) de toda área da circunscrição do 6ª BPM.

Homenagem

Na solenidade de inauguração da nova estrutura do 6° BPM, a PMMA homenageia, em memória, o soldado da Polícia Militar, Fredson de Jesus Mendes, integrante da equipe do 6º BPM, morto durante assalto em outubro de 2014. O auditório da 3º companhia receberá o nome do “soldado PM Fredson de Jesus Mendes”, que ficará registrado e eternizado para sempre no coração e na mente dos familiares e de todos os policiais que compõem o batalhão.