Governador garante parceria com municípios e recebe prefeitos de Chapadinha e Santa Luzia

O governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta quinta-feira (19), os prefeitos de Chapadinha, Magno Bacelar, e de Santa Luzia, França do Macaquinho. A agenda com os gestores municipais reafirma a postura democrática da gestão estadual em oferecer apoio aos municípios independente de bandeiras partidárias. Os prefeitos foram recebidos em momentos diferentes, mas a pauta de ambas as reuniões foi a melhoria na qualidade de vida da população dos municípios.

Os secretários Márcio Jerry (Comunicação e Assuntos Políticos) e Marcelo Tavares (Casa Civil) participaram das reuniões e avaliaram positivamente os encontros. “Foram reuniões muito boas, em que o governador Flávio Dino recebeu os prefeitos de Chapadinha e de Santa Luzia atendendo reivindicações importantes em áreas prioritárias na ação de parceria do Governo com os municípios, como educação, infraestrutura e também saúde. Enfim, duas pautas muito importantes na agenda municipalista do governador Flávio Dino celebrando parcerias nas duas cidades”, destacou o secretário Márcio Jerry.

No encontro com o prefeito Magno Bacelar, foram apresentadas fragilidades enfrentadas em Chapadinha e o gestor solicitou o apoio do Governo do Estado para auxiliar o município a solucionar os problemas. “O governador foi sensível ao nosso pleito, que é principalmente na área da saúde, que em Chapadinha, passa grande dificuldade. Ele vai nos ajudar na abertura da nossa UPA e também na questão do Corpo de Bombeiros, no Mercado Central e em obras. É importante essa parceria e Chapadinha ganha bastante”, destacou o prefeito Magno Bacelar, que esteve acompanhado do deputado estadual Levi Pontes.

Em Santa Luzia, o Governo do Estado impulsionará ainda mais o programa Escola Digna, onde serão cinco unidades licitadas. Outras áreas também deverão ser contempladas com a parceria. “Foi muito positiva a reunião, o governador Flávio Dino se sensibilizou bastante com a situação do nosso município, com isso ele vai nos ajudar com o nosso hospital, ajudar com ambulância, transporte escolar e também com os programas Escola Digna e o Mais Asfalto para que nós possamos dar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo”, pontuou a prefeita França. Também participou do encontro o deputado estadual Zé Inácio.