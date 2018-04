Governador Flávio recebe parlamentares de Roraima e discute experiências de governança

Na tarde desta sexta-feira (27), o governador Flávio Dino recebeu, no Palácio dos Leões, os deputados estaduais Oleno Matos e Soldado Sampaio, parlamentares do estado de Roraima. Na pauta do encontro, experiências de governança e os programas de cunho social implantadas pela atual gestão.

“Nós temos acompanhado o sucesso do Governo do Maranhão. São muitas experiências que nós entendemos que podem ser trabalhadas também no estado de Roraima. Queremos parabenizar o governador Flávio Dino por esse brilhante trabalho“, afirmou o deputado Oleno Matos.

Recentemente, o governador Flávio Dino alcançou o primeiro lugar entre os governadores que mais cumpriram os compromissos de Governo, de acordo com levantamento nacional realizado pelo portal G1. A experiência exitosa do programa de gestão chamou atenção dos parlamentares.

“Queremos convidar o governador Flávio Dino para ir até o nosso estado e apresentar esses programas, principalmente o Mais IDH, o Cheque Minha Casa e o Escola Digna. Queremos saber como foram criados e como estão sendo gerenciados. Temos certeza que esses programas vão ajudar o estado de Roraima a buscar caminhos melhores. Mais de 30% da população de Roraima é de maranhenses, então será uma honra receber o governador”, finalizou.

Também acompanharam a agenda os advogados Antônio Oneildo, Floremir Mota, Paulo Luís Holanda, Luís Paulo Holanda, além do presidente e do vice-presidente do PCdoB Maranhão, Márcio Jerry e Egberto Magno, respectivamente.