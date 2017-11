Governador Flávio Dino vistoria obras de infraestrutura na Grande São Luís

Diversos bairros de São Luís estão com obras em andamento realizadas pelo Governo do Maranhão para garantir mais infraestrutura, mais mobilidade e mais acessos entre regiões. Na tarde deste sábado (4), o governador Flávio Dino esteve vistoriando os serviços. Dentre as obras vistoriadas está a construção da ponte de integração entre a MA-201, na Estrada de Ribamar, e a MA-202, na Estrada da Maioba. A ponte vai melhorar o trânsito entre áreas como Cohatrac, Cohab, Forquilha e outros bairros vizinhos.

“Esta é uma obra muito importante, que vai criar mais um canal de fluxo do trânsito. São soluções inteligentes e práticas para melhorar o tráfego na capital”, pontuou o governador Flávio Dino. O projeto complementa o redesenho do trânsito realizado na altura da Forquilha. A previsão é que a ponte seja concluída até o fim deste ano.

“É o governo Flávio Dino enfrentando mais um problema histórico de São Luís, realizando obras nesta via fundamental que conecta estradas importantes entre a capital e o município de São José de Ribamar. A gestão estadual vem aplicando corretamente os recursos públicos em benefício da população para que o Maranhão avance cada vez mais”, afirmou o secretário de Estado de Infraestrurura (Sinfra), Clayton Noleto.

Para o morador Marcelo Cardoso, é uma obra necessária e muito solicitada pela população. “Queríamos muito essa melhoria, mas só agora, nesse governo, é concretizada. Vai melhor a locomoção, garantindo acessibilidade e segurança, porque vai facilitar o acesso de viaturas, dando o pronto atendimento que a gente precisa”, disse.

Na Estrada da Mata, o governador visitou as obras de drenagem em andamento. Após a conclusão dos trabalhos, a via recebe meio fio, sarjeta, calçada, iluminação e asfalto. Na Rua dos Agricultores, que separa o bairro Cidade Olímpica e a Vila José Reinaldo Tavares, serão mais de 1,8 quilômetro de drenagem e pavimentação.

“Estou satisfeito. A gente vai ter mais condições de passar por aqui, vai melhorar a vida da gente”, informou Argemiro Gonçalves, que mora na Vila José Reinaldo Tavares.

No bairro Cidade Operária também serão realizadas mais obras, como a pavimentação da região conhecida como Bloco C.

Rua Digna

A agenda de vistorias foi encerrada no bairro Cidade Operária, onde o governador visitou diversas ruas que foram melhoradas com as ações do programa Rua Digna. O programa estadual tem como objetivo melhorar vias urbanas com pequenos serviços e reparos de pavimentação com blocos de concreto e drenagem superficial com meio fio, calçada e sarjeta. O deputado estadual Bira do Pindaré acompanhou a agenda.