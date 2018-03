Governador Flávio Dino visitou estandes da Festimóveis Maranhão, maior feira imobiliária do estado

“Todos os eventos empresariais importantes realizados no Estado, têm apoio do Governo, pois consideramos que uma forma de fortalecer o mercado e garantir que nossas empresas tenham cada vez melhores condições de se desenvolver. Temos preocupação com a atração de novos investimentos, mas, principalmente, sublinhando a importância do trabalho desenvolvido pelos empreendedores maranhenses”, enfatizou o governador Flávio Dino, durante mais uma edição do Festimóveis Maranhão.

Realizado nos dias 16, 17 e 18, no Multicenter Sebrae, o feirão contou com 48 estandes de 28 empresas oferecendo mais de mil imóveis e gerou R$ 300 milhões em negócios. O feirão disponibilizou casas e apartamentos com preços menores que os praticados no mercado. O objetivo foi promover o fechamento de negócios e realizar o sonho da casa própria. Promovido pelo Sinduscon-MA, o feirão tem parceria do Governo do Estado com fins a movimentar o mercado imobiliário.

“Temos grande poder de compra de produtos e serviços. Quando fazemos a junção da capacidade empreendedora com a de compra, temos todas as condições de alavancar oportunidades para que nossos empresários cresçam cada vez mais e gerem mais empregos”, reforçou Flávio Dino na abertura do feirão. O governador visitou os estandes do evento, conheceu as oportunidades disponíveis ao público e conversou com a classe empresarial.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), Simplício Araújo, ressaltou o compromisso do Governo do Estado no incentivo aos diversos setores de negócios. “O governador abraçou essa proposta e tem transformado em um ciclo virtuoso para o Maranhão, neste momento de crise. É uma fase diferenciada na nossa economia, pela complexidade dessa cadeia positiva e que contribui para a economia em geral”, avaliou o titular da Seinc.

O presidente do Sinduscon-MA, Fábio Nahuz, destacou “que este evento foi uma grande oportunidade para que as pessoas comparassem, analisassem preços e localização para adquirir com mais segurança a primeira moradia ou fazer melhorias na que já possui”. O Festimóveis contou com estandes de dezenas de empresas do setor imobiliário que disponibilizaram unidades de vários tipos.

As análises de crédito foram conduzidas pela Caixa Econômica Federal, com a possibilidade de aprovação imediata. Na ocasião, foram oferecidos serviços de simulação de financiamento habitacional; simulação de crédito comercial; avaliações de crédito habitacional e comercial; consórcio; abertura de conta; seguro; previdência e outros disponíveis pela instituição bancária.

Incentivo estadual aos negócios

Paralelo ao apoio a eventos como o Festimóveis, o Governo do Estado possui iniciativas para impulsionar o setor de comércio e serviços. Entre estes, o Mais Empregos, que concede benefício fiscal e financeiro a novos empregos gerados; o Cheque Minha Casa, para famílias com renda de até um salário mínimo comprar material de construção e reformar suas moradias; o Bolsa Escola, que todo começo movimentam o ramo de papelarias e livrarias, a partir do benefício garantido pelo Governo para mais de um milhão de crianças.