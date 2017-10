Governador Flávio Dino visita instalações do Hospital de Traumatologia e Ortopedia

A dois da inauguração do Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), o governador Flávio Dino, acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, visitou as instalações da unidade de saúde na tarde deste domingo (8). O HTO é o primeiro hospital do Maranhão destinado ao atendimento das demandas de alta complexidade na área de traumatologia e ortopedia. Os pacientes devem ser encaminhados pelos postos de saúde, pois o hospital tem leitos regulados.

Para o governador Flávio Dino, a chegada do HTO representa um salto na medicina do estado e na democratização do atendimento trauma ortopédico aos maranhenses. “Vamos multiplicar por cinco o número de cirurgias na área de traumatologia e ortopedia, e com a característica singular de ser a primeira unidade da rede pública do estado a realizar atendimento especializado em ortopedia pediátrica. É mais uma grande obra de saúde entregue ao povo maranhense”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, avalia a entrega do HTO como mais um marco na saúde pública do estado, que está sendo transformada na gestão do governador Flávio Dino. “Temos trabalhado incansavelmente para reorganizar a rede de serviços públicos do estado e, assim, oferecer melhores condições à população maranhense, carente de serviços na área trauma-ortopédica”, declarou.

Saiba mais sobre o HTO

A estrutura do Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO)conta com 44 leitos (10 UTI), três centros cirúrgicos, posto de enfermagem, sala de repouso, salas de curativo, além de alas especializadas para atendimento de crianças e idosos. Com corpo clínico com mais de 45 médicos e equipamentos de alta tecnologia, a unidade oferecerá atendimento ambulatorial, marcação de consultas, análises clínicas, exames de imagem (raio-x, ultrassonografia, tomografia).

O hospital permitirá tratamento de crianças com doenças musculoesqueléticas, execução de procedimentos como alongamento ósseo e o implante de próteses articulares e realização de videocirurgias.