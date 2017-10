Governador Flávio Dino vai a Primeira Cruz, entrega Rua Digna e anuncia estrada até Santo Amaro

Está mais fácil andar na cidade de Primeira Cruz. E, em breve, também ficará mais fácil chegar a outros lugares a partir do município. É que Primeira Cruz já tem concluída uma obra do Mutirão Rua Digna e terá uma estrada até a cidade vizinha, Santo Amaro. O anúncio da estrada foi feito, nesta segunda-feira (16), pelo governador Flávio Dino, durante visita à cidade, que fez aniversário de 70 anos no mesmo dia.

O governador entregou uma série de obras e investimentos, além de autorizar a contratação de uma empresa para fazer a rodovia entre Santo Amaro e Primeira Cruz. “Nós estamos na fase final do trecho Sangue-Santo Amaro. Imediatamente após essa conclusão, vamos começar o trecho Santo Amaro-Primeira Cruz”, disse.

A estrada é aguardada há muitos anos pelos moradores, que a partir de então terão um acesso muito mais fácil e rápido até a MA-402 e outras regiões do estado.

Dentro do município, Flávio Dino entregou uma obra que mudou a paisagem da Travessa Gonçalves Dias, a pavimentação com o uso de bloquetes de concreto. A obra foi possível com o programa Rua Digna, que constrói ruas onde antes havia apenas terra, areia ou buraco. Trata-se de um mutirão no qual os próprios moradores constroem a via, o que ajuda a gerar renda para a comunidade.

Alívio para os pés

A pescadora Francisca Félix Silva conta que, antes do Rua Digna, as crianças tinham que ir para a escola pisando na areia quente, sob o sol do meio dia. “Foi muito bom calçar. Eles agora vão e vêm e não tem aquela areia. Melhorou para as crianças e para nós, que queremos fazer uma caminhada”, afirma.

O adolescente Igor Amorim, de 14 anos, disse que a rua também virou o novo ponto das partidas de futebol. “Está mais bacana para jogar bola e andar de bicicleta”, conta. E os veículos chegam com facilidade. “Uma ambulância agora vem buscar o pessoal bem na porta”, diz o morador Vagner Santos Sousa, que ajudou a construir a rua.

O governador também vai levar o Rua Digna para a Avenida São Francisco e para as ruas 3 de outubro e 14 de julho, todas em Primeira Cruz.

Mais entregas

O governador também entregou um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o primeiro equipamento de assistência da cidade. Serão oferecidos diversos serviços e atendimentos na área, além do acesso a programas sociais.

Durante a agenda no município, após participar de missa em ação de graças na Igreja da Matriz, Flávio Dino foi até a Feira da Agricultura Familiar, a primeira realizada no município e que conta com apoio do Governo do Estado com barracas e estrutura.

“Essa barraca nos proporciona melhor qualidade de venda dos nossos produtos e vai ampliar nossa produção”, diz o agricultor Weldson Oliveira Silva, do povoado Caeté.

O governador também levou à cidade outros incentivos para os produtores rurais. Entre eles, a assinatura do convênio do Mais Produção de ostra, com mais de R$ 800 mil em investimentos, envolvendo criadores de Primeira Cruz e Humberto de Campos.

Além disso, foi assinado um termo de crédito para a reforma agrária com 55 moradores dos assentamentos Curralzinho e Papagaio.

Também foram entregues títulos de propriedade para agricultores do povoado Cacimbinha e 15 certificados do curso de comidas típicas, além de três kits esportivos com todo o material para partidas de futebol.

O prefeito de Primeira Cruz, George Santos, ressaltou a parceria da cidade com o Governo do Estado. “Temos que estar unidos, ombro a ombro para tocar o Maranhão de todos”, destaca George Santos.

O governador Flávio Dino pontua que a gestão estadual está empenhada em ajudar os municípios, especialmente neste momento. “Quero deixar minha mensagem de esperança e fé em dias melhores para o Estado e para o país. O Brasil vai sair dessa conjuntura difícil. O Brasil é maior que a crise”, declara.