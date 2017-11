Governador Flávio Dino se reúne com prefeito de Coroatá para levar Escola Digna, poços, pontes e obras à cidade

Fortalecer a parceria institucional e definir prioridades para o desenvolvimento de Coroatá foram alguns dos temas debatidos em reunião coordenada pelo governador Flávio Dino, nesta terça-feira (31), com o prefeito Luís da Amovelar, vereadores e lideranças políticas da cidade.

Flávio destacou as ações e obras do Governo do Maranhão no município, a exemplo das novas viaturas para o sistema de segurança, construção e reforma de escolas, mais recursos para o Hospital Macrorregional de Coroatá e o programa Mais Asfalto.

“Além das obras e ações em todos os setores, aumentamos o repasse de recursos do ICMS para Coroatá, bem como dos demais municípios. Trabalhamos para garantir mais obras para a cidade, ao mesmo tempo em que temos a preocupação de atender as demais cidades para que uns não sejam mais privilegiados do que outros”, afirmou o governador.

Durante a reunião, o governador dialogou com o prefeito e os vereadores sobre as prioridades para o município, determinando a ampliação de investimentos para a reforma do Mercado Central da Cidade, construção de mais poços para abastecimento de água, ampliação do Programa Escola Digna e construção de pontes.

O prefeito Luís da Amovelar agradeceu as ações realizadas em favor da cidade e destacou o empenho do governo para melhorar a vida dos coroataenses com mais ações. “Hoje foi um dia de muita alegria, por saber que nossas demandas foram de prontidão atendidas pelo governador Flávio Dino. Agora é fazermos o planejamento para concretizarmos essas obras que vão melhorar a vida do nosso povo”, destacou.

Durante a reunião, o governador anunciou a inauguração da delegacia da cidade. Com investimentos de R$ 835 mil, o novo prédio deve ser entregue em dezembro deste ano. Flávio Dino também determinou a recuperação das estradas que ligam a cidade aos municípios e Codó e Peritoró.

Presente na reunião, o deputado federal Rubens Pereira Júnior observou o caráter democrático e participativo da gestão estadual ao ouvir as demandas e anseios dos gestores. “Esse é um momento inédito no Maranhão. O governador tem a preocupação de promover o planejamento em parceria com os municípios para investimentos futuros. Não tenho dúvida de que esse modelo melhorará a vida do povo de Coroatá e do Maranhão”, afirmou.

Mais obras e recursos

Além da inauguração da nova delegacia, o Governo do Estado já investiu R$ 2,5 milhões na Segurança Pública de Coroatá, com a construção do Batalhão de Polícia Militar, além de destinar 12 novas viaturas para a PM e sistema carcerário.

Na saúde, já foram investidos mais de R$ 171,4 milhões nos quase três anos de gestão para manutenção do hospital Macrorregional.

Na educação, foram investidos R$ 3 milhões em construção de escola e entrega de Unidade Plena do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA).

Para garantir mais mobilidade, o Governo do Estado também investe na ampliação de 72 quilômetros da Estada Coroatá-Vargem Grande, além de R$ 2,7 milhões na construção de 10,7 quilômetros de asfalto na cidade.

“São preocupações justas da comunidade, dos bairros e das zonas rurais atinentes a recursos públicos estaduais e municipais que podem ser ampliados em regime de parceria com o estado”, declarou o governador.