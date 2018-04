Governador Flávio Dino se reúne com deputados e define ações para Região do Alto Turi

O município de Nova Olinda do Maranhão e outros da Região do Alto Turi serão novamente beneficiados com as ações do Governo do Maranhão. Nesta quarta-feira (28), em reunião com os deputados Werverton Rocha, Othelino Neto e Hemetério Weba, o governador Flávio Dino definiu ações que vão favorecer a população local.

“Nova Olinda, por exemplo, é uma das cidades nas quais já estive presente várias vezes inaugurando escolas, entregamos equipamentos e estamos agora ajustando a continuidade desse trabalho, sobretudo com a prioridade que o deputado Hemetério Weba trouxe, atinente à infraestrutura urbana da cidade com a execução do programa Mais Asfalto”, disse o governador.

Já beneficiada com programas como o Escola Digna, apoio para a saúde e investimentos à agricultura, entre outros, Nova Olinda do Maranhão não será a única contemplada.

“Conversamos também sobre outras cidades, outras políticas públicas e quero deixar registrado o meu testemunho quanto ao empenho do deputado Hemetério ao garantir que o Governo do Estado esteja presente em todo o estado, marcadamente nas regiões que representa”, afirmou Flávio Dino.

O deputado destacou o compromisso assumido de realização das obras: “Em conformidade com o que discutimos aqui, ele se comprometeu e vão chegar todas essas reivindicações nossas, o Mais Asfalto, e a infraestrutura para toda a região do Alto Turi”.

Além dos deputados, também participou o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares.