Governador Flávio Dino recebe vereadores de Imperatriz para debater pleitos da cidade

Dentro da políticas de diálogo da gestão estadual com os entes municipais, o governador Flávio Dino recebeu, nesta -feira (8), no Palácio dos Leões, vereadores da cidade de Imperatriz. Com os trabalho na ponta, lidando de forma mais próxima e direta com a população, os representantes do Legislativo da cidade levaram pleitos e demandas ao Governo do Estado.

Ao lado do vice-governador, Carlos Brandão, e de secretários estudais, Flávio Dino pôde atender e dar encaminhamento a muitas das solicitações levadas. “Fizemos essa audiência a partir de uma solicitação do presidente da Câmara, José Carlos, sobre pautas de interesse da cidade. Como tenho mantido uma prática de diálogo constante no nosso Governo, é uma alegria receber representantes dos bairros, das comunidades, dos povoados. A visita foi muito bem sucedida, foi muito positivo para que o nosso Governo pudesse ouvir essas reivindicações e elas serão atendias, porque temos os braços abertos para todas as regiões, claro que muito especialmente para a cidade de Imperatriz, que é de enorme relevância política, cultural e econômica para o Maranhão”, destacou Flávio Dino.

Liderado pelo presidente da Câmara, José Carlos, 16 vereadores compareceram à reunião. Cada um pôde apresentar solicitações de curto, médio e longo prazo. Anseios antigos da população foram prontamente atendidos pela equipe de Governo presentes no encontro, como a recuperação de ruas, o suporte à saúde do município que, infelizmente, segundo os vereadores, está em situação de fragilidade, a determinação para abertura da licitação para construção do Iema da cidade e de convênio para atendimento da oncologia infantil, além de providências para o aterro sanitário e para implantação do Centro de Atenção aos Idosos.

“O dialogo é sempre importante e com esse encontro a sociedade e a cidade toda saiu ganhando, porque o governador demonstra claramente o desejo e o interesse de atender a Imperatriz, e, para nós, é um motivo de muita alegria, já que o governador vai atender a maioria dos pedidos de pronto, além do que ele já vem fazendo pela cidade”, defendeu o vereador José Carlos.

De opinião semelhando compartilha o vereador Carlos Hermes, que também esteve no encontro, e defendeu a importância do parlamento municipal como porta-voz do povo, intermediando necessidades que passa por todos os cantos da cidade.

Investimentos

O secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, destacou a importância do diálogo constante com os municípios, seja o Executivo ou o Legislativo, como forma de estipular ações articuladas e conjuntas que deverão beneficiar a população. A reunião ainda foi oportunidade para apresentar aos vereadores uma síntese de tudo o que vem sendo investido em Imperatriz ao logo dos últimos dois anos e cinco meses.

“O diálogo é uma diretriz da gestão. , um encontro muito importante, em que e praticamente toda a Câmara veio ao encontro do governador para debater assuntos da cidade. O governador apresentou o conjunto de obras que já realiza no município, nossa cidade do estado, muitas obras já realizadas e outras tantas já programadas. O importante é que uma vez mais se confirmou a forte presença do Governo do Estado na cidade, e, também, a integração do legislativo municipal com o Governo do Estado para que tantas outras obras passam ser realizadas”, disse o secretário.

Entre os vereadores presentes estiveram também Adhemar Freitas Júnior, Alberto Sousa, Antônio Silva Pimentel, Aurélio Gomes da Silva, Bebé Taxista, Ditola, Fabio Hernandez, Irmã Telma, Maura Barroso, Paulinho Lobão, Pedro Gomes, Ricardo Seidel, Rildo Amaral e Zesiel Ribeiro. Também estiveram os secretários de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, da Saúde, Carlos Lula, da Segurança, Jefferson Portela, da Casa Civil, Marcelo Tavares, e da Educação, Felipe Camarão. Além dos deputados estaduais, Marco Aurélio, Léo Cunha e Antônio Pereira.