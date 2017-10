Governador Flávio Dino recebe título de cidadão paraense

“Temos uma ligação histórica com o Pará, desde os tempos da colonização, dividindo destinos em comum, de intenso fluxo migratório, de investimentos e de lutas sociais afins que fortalecem os laços entre o Maranhão e o Pará. Esse título vem acompanhado de forte significado. Muito me alegrou, agradeço a deferência e a divido honrosamente com todo o povo do Maranhão”, enfatizou o governador Flávio Dino ao ser agraciado com o título honorífico de Cidadão do Pará. A solenidade de condecoração foi realizada na Assembleia Legislativa paraense, na noite de ça-feira, 24.

Flávio Dino destacou que os dois estados compartilham ideias e projetos em comum, sobretudo nas áreas social e econômica. Pontuou a função dos estados como guarda da Amazônia brasileira, por integrarem o consórcio da Amazônia Legal e a importância no trabalho conjunto para diminuir as desigualdades sociais. Para Dino, a condecoração simboliza esse estreitamento de relações. “Um título honorífico deve ser reconhecido como meio de fortalecimento das relações entre os povos e sinalização para novos desafios. Temos muito em comum com o Pará. Realidades que podemos mudar com ações afins e parceiras”, pontuou.

A proposição é fruto de decreto do deputado Lélio Costa (PCdoB), e acatada pelo parlamento paraense, que considerou a referência do governador Flávio Dino como liderança estadual destacada no país, frente à situação de crise política e econômica; a relação estreita entre os dois estados; e a afinidade histórica e social de ambos. “O governador Flávio Dino é o maior nome representante da esquerda do Brasil. Está entre os melhores governadores avaliados do país, realizando essa gestão com muita eficiência, transparência e realização”, enfatizou.

Lélio Costa destacou o êxito da gestão Flávio Dino no Maranhão. “Educadores, trabalhadores, todos estão aplaudindo este governo que elegeu a educação como bandeira central da mudança no Estado que sofreu por mais de 50 anos, sendo colocado entre os piores da federação. Reconstruir um estado como o Maranhão não é pouca coisa”, reforçou. O deputado paraense referiu ao Grão-Pará – unidade administrativa do Brasil Colônia criada em 1616 e formada pelo Maranhão e Pará – reforçando a união dos dois estados. “O Maranhão e o Pará já foram um só e estamos simbolizando esta união. O Grão-Pará que existiu um dia volta a estar unido”.

O parlamentar citou, ainda, o apoio irrestrito do governador Flávio Dino ao povo paraense, que utiliza serviços na saúde, educação, segurança e assistência oferecidos no Maranhão. “O governador Flávio Dino, solidário que é, um grande estadista, recebe e abraça o cidadão paraense sempre que estes precisam. Esse título honorifico foi defendido por mim e por muitos deputados, confirmando que Dino merece o respeito do povo do Pará. Seja muito bem-vindo, governador. O Pará e o Brasil te abraçam e o título de cidadão o reconhece como figura importante e referência de governança no país”, concluiu.

Na avaliação do presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Márcio Miranda (DEM), a honraria abençoa a relação dos dois estados, que têm cidades vizinhas com grande circulação entre as fronteiras, gerando comércio, fluxo de trânsito e possibilidades de desenvolvimento. “Temos muito em comum, desde o isolamento do restante do Brasil às dificuldades econômicas imensas. São muitas pontes que nos unem e o programa de governo do Flávio Dino tem favorecido essa união. Nos orgulha e é uma honra recebê-lo. Ele pode retornar quando quiser. Dino agora é cidadão nosso”, enfatizou.

Presentes à cerimônia estavam, ainda, a ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa; o representante do PCdoB nacional, Walter Sorrentino; membro do PCdoB paraense, Jorge Panzera; e demais autoridades políticas locais.