Governador Flávio Dino recebe prefeita de Anapurus e garante benefícios para o município

Em continuidade a agenda de diálogo com os gestores municipais maranhenses, o governador Flávio Dino recebeu a visita da prefeita de Anapurus, Professora Wanderly, na noite de quinta-feira (28), no Palácio dos Leões. Na pauta do encontro, ações do Governo do Estado para a população anapuruense na área da infraestrutura.

O governador Flávio Dino tem reforçado a política de gestão compartilhada entre o Estado e os municípios com o objetivo de otimizar as políticas públicas e melhorar a qualidade de vida dos maranhenses a partir do diálogo com os prefeitos.

“Não tenho palavras para dizer o tamanho da felicidade que eu e meu grupo político vamos levando hoje na alma. De ter sido recebida pelo governador, ter saído daqui com a palavra de que ele vai atender as nossas reivindicações, que todas foram para a melhoria da maior parte da infraestrutura de Anapurus”, destacou a prefeita.

Para ela, o sentimento, após a reunião, é de gratidão e acolhimento e o Governo do Estado e a Prefeitura de Anapurus vão trabalhar com espírito de união pelo povo, “que com certeza o retorno nós vamos ter”. Professora Wanderly explicou que o município será contemplado com o Mais Asfalto e outros benefícios que melhorarão a qualidade de vida da população.

“Vamos ter, também, a duplicação da avenida principal, João Francisco Monteles. A criação do Parque Ambiental dos Moiporás, córrego do Rio Preto, que é a entrada da cidade e será o cartão-postal. Nossas reivindicações foram 99% atendidas”, completou a prefeita Professora Wanderly.

Também participaram da reunião o vice-governador Carlos Brandão, o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, o deputado estadual Marcos Caldas, vereadores e secretários municipais de Anapurus.