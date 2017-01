Governador Flávio Dino recebe o novo presidente da ACM no Palácio dos Leões

O governador Flávio Dino recebeu a visita do novo presidente da Associação Comercial do Maranhão (ACM), Felipe Mussalém, na tarde desta segunda-feira (16), no Palácio dos Leões. Na pauta do encontro, o convite para a solenidade de posse da nova diretoria que ficará à frente do órgão e o diálogo para o estreitamento de laços entre o Governo do Estado e a gestão que irá dirigir a casa no biênio 2017/2018.

Durante a conversa, o governador Flávio Dino destacou que a relação entre o Governo do Estado e a Associação Comercial do Maranhão é de diálogo e parceria para o desenvolvimento do Maranhão. “Temos debatido os temas de dimensão mais estratégica até as questões emergenciais. E boas medidas têm saído desse debate”, destacou o governador, se referindo à relação com a ex-presidente da ACM, Luzia Rezende.

O governador apresentou também os programas do Governo do Estado que tem incidência sobre o comércio e o consequente aquecimento do mercado, sobretudo em tempos de crise econômica nacional, a exemplo do ‘Bolsa Escola’, ‘Cheque Minha Casa’ e ‘Mutirão Rua Digna’. “São políticas públicas que não dizem respeito ao empresariado, mas diretamente tem reflexo. E tudo isso nós debatemos no Conselho Empresarial do Maranhão (CEMA)”, realçou Flávio Dino.

O novo presidente da ACM, Felipe Mussalém, explicou que a visita ao governador teve como objetivo a entrega do convite da solenidade de posse da nova diretoria da casa, que será realizada no dia 1º de fevereiro, e a manutenção das boas relações com o Governo, como já havia na gestão anterior.

Sobre as ações governamentais que incidem diretamente no fortalecimento do empresariado, Mussalém destacou que são bem recebidas pelos empresários e “a gente pede, através desse estreitamento nos laços, que as secretarias envolvidas visitem a ACM e esclareçam para os empresários as medidas, as ações, para que a gente mantenha esse diálogo não apenas através do CEMA, mas através da visita dos secretários e dos entes que são interessados nessa divulgação que esclareçam para os empresários tudo isso que o Governo faz que é importante que a gente saiba”.

O secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, participou da reunião e enfatizou que o governador Flávio Dino tem mantido um relacionamento muito estreito com todas as entidades empresariais.

“O nosso objetivo é continuar com esse estreitamento, com essa parceria que tem sido saudável para o desenvolvimento do estado e, com essa nova gestão, a gente ter um afinamento ainda mais profícuo e duradouro”, pontuou o secretário, explicando que o novo presidente da ACM já está com assento no CEMA, substituindo a ex-presidente Luzia Rezende.