Governador Flávio Dino recebe moradores da área Itaqui-Bacanga e discute novos investimentos para a região

O governador Flávio Dino recebeu membros de entidades comunitárias quilombolas e moradores da área Itaqui-Bacanga para discutir demandas nas áreas de saúde, educação, abastecimento, infraestrutura e segurança pública para a região. O encontro realizado na manhã desta quarta-feira, 2, no Palácio dos Leões, foi uma solicitação da comunidade, prontamente atendida pelo Governo do Estado.

“Vamos agilizar o que for possível, de imediato”, afirmou o governador na reunião, após ouvir as demandas dos representantes comunitários. “Temos auxiliado e somado com as gestões municipais, dentro das nossas possibilidades e sempre somando para melhorias em todo o Maranhão. A área Itaqui Bacanga é uma destas comunidades contempladas, desde o primeiro ano de Governo”, enfatizou o governador.

“Já estivemos em vários encontros com a população da área Itaqui Bacanga, a fim de avaliar em conjunto o que pode ser atendido com mais brevidade. Dessa forma, realizamos serviços importantes na área. O Governo do Estado tem reunido todos os esforços para atender a comunidade em suas demandas mais urgentes”, disse o secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), Ednaldo Neves.

“Aqui buscamos elencar o que as comunidades precisam e dessa lista retirar as prioridades, e, assim, o Governo tem conseguido avançar com ações destacadas e que alcançam grande parte das populações. Ao passo que concretizamos as principais demandas, partimos para atendimento às demais solicitações. É com este diálogo que o Governo se mantém presente e atuando”, pontuou o secretário de Estado da Infraestrutura (Seinfra), Clayton Noleto.

Na lista de encaminhamentos apresentado ao Governo está a criação de um comitê com membros das secretarias estaduais nas áreas solicitadas, para que sejam mapeadas as necessidades prioritárias das comunidades. Foi definida, nesta primeira etapa das atividades, medida do Governo em parceria com a Prefeitura para iniciar ações emergenciais de melhorias no sistema de iluminação, na pavimentação de vias e visita de técnicos do Estado ao bairro.

“Nossa maior necessidade é água e infraestrutura. Moro nessa comunidade há mais de duas décadas e ainda nos falta muita coisa, muitos serviços públicos. Esse encontro é para que a gente possa fazer as solicitações e mostrar o que mais precisamos”, disse Laura Soares, integrante do Centro Comunitário de Capacitação Argola e Tambor, da comunidade Cidade Nova. Na comunidade são 54 ruas e cerca de 10 mil moradores.

A área Itaqui Bacanga conta com diversas obras inauguradas já nesta gestão como escola de tempo integral, obras do Mais Asfalto, unidade do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), a Maternidade Maria da Penha, a Agência SINE e outras. Mas ainda consta em execução outros programas como o Mais Asfalto, Escola Digna, Minha Casa Meu Maranhão e ações de mobilidade urbana.

Além do bairro Cidade Nova, estavam representados na reunião moradores do Piancó I, Gapara, Vila Embratel e as comunidades do Raízes, São Francisco, 13 de Maio e do Conjunto Bacelar. Presentes ao encontro, ainda, representantes das secretarias de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) e Agência Executiva Metropolitana (Agem). Foi pré-agendado novo encontro com representantes do Estado na próxima segunda-feira (7).