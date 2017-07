Governador Flávio Dino prestigiou abertura do 10º Congresso da Mocidade da Assembleia de Deus

Milhares de pessoas se reuniram para louvar Cristo e renovar a fé cristã, durante a abertura do 10º Congresso Mocidade da Assembleia de Deus (COMADESL), realizado no Ginásio Castelinho, na quarta-feira, 12. O governador Flávio Dino prestigiou o evento religioso e foi homenageado com uma placa de honra. O congresso prossegue até dia .

O governador Flávio Dino agradeceu, em nome do estado, à Assembleia de Deus pelo seu trabalho religioso, missionário e social. “Tenho a convicção que, se a voz das igrejas fosse mais ouvida íamos uma sociedade melhor e mais justa. Trago a palavra de todos que integram a Assembleia no nosso estado e a gratidão de toda a população pelas orações e o trabalho feito nos templos espalhados pelo Maranhão”, pontuou.

Dino enfatizou a mensagem especial que o evento desperta na juventude. “É um evento que se realiza com todo o apoio do Governo do Maranhão em um espaço que pertence ao estado, e, portanto, ao povo. Contribuímos para esse evento por acreditar que reunir a juventude em torno de bons propósitos é muito importante para a Assembleia e para o nosso Estado”, avaliou o governador.

O compromisso da gestão com a juventude foi destacado pelo governador, ao citar os investimentos em Educação com a reforma e entrega de mais de 600 escolas. “A mocidade aqui reunida fará uma bela demonstração de fé em Deus, nas pessoas, nas famílias. Peço que nós todos façamos deste momento uma oração permanente pela melhoria da educação do nosso estado. Escolas melhores, significam bom desempenho de professores e alunos pois essa é uma forma concreta de nós sermos coerentes com o que Jesus Cristo trouxe”, reforçou Dino.

O líder da Assembleia de Deus no Maranhão, pastor José Guimarães Coutinho, agradeceu à presença do governador ao maior evento da congregação. “É uma autoridade constituída por Deus e pelos homens para administrar o estado, e, , brilhante e honrosamente conosco nessa noite abençoada faz maior esse congresso que é muito significativo para nossa igreja”, enfatizou o pastor, acrescentando que o Governo tem sido um parceiro da congregação.

O COMADESL tem como foco reunir a congregação destacando a juventude da Assembleia de Deus, além de trabalhar a descentralização dos trabalhos nos polos existentes. Na programação, estão previstos cantores e pregadores de vários estados do país.