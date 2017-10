Governador Flávio Dino leva delegacia, asfalto e escola digna a Barreirinhas

Mais segurança, infraestrutura e educação chegam pelas mãos do governador Flávio Dino a povoados de Barreirinhas, distante mais de 250 quilômetros de São Luís. Com os investimentos, melhoram a vida de moradores e o acesso de turistas à cidade porta de entrada dos Lençóis Maranhenses.

As entregas começaram na noite de sexta-feira (13), quando Flávio Dino inaugurou uma Delegacia de Polícia Civil no município, que passou por reforma. “Nós temos aqui um investimento bastante intenso na qualificação da PM, Bombeiros e agora chegou a vez da Polícia Civil”, disse o governador.

A entrega foi comemorada pelo prefeito da cidade, Albérico Filho: “Isso é uma prova de que o Governo trabalha para trazer o melhor para o nosso povo: Segurança”, afirmou.

A inauguração da delegacia foi seguida de entrega das obras do Programa Mais Asfalto na Rua Santo Antônio e nas vias que integram a segunda etapa da ação de Governo em Barreirinhas. A pavimentação melhora o trânsito entre o povoado Santo Antônio e a sede do município.

Ainda em Barreririnhas, já na manhã de sábado (14), o governador vistoriou as obras do aeroporto em construção para, em seguida, inaugurar uma unidade do Programa Escola Digna no povoado Passagem do Gado.

A 65 quilômetros da sede da cidade, a região de difícil acesso ganhou, além de um prédio escolar bem equipado, um poço de abastecimento de água, beneficiando as famílias da comunidade por muitos anos esquecida.

“Estamos trazendo a presença do Governo a lugares distantes, onde nunca houve ação do Estado. Aqui em Barreirinhas temos oito escolas dignas planejadas, três já entregues e outras cinco em construção”, relatou Flávio Dino durante a entrega da escola.

“Nessa comunidade, além da escola, também foi entregue um sistema de água, trazendo benefícios para as crianças da escola, para toda a comunidade e povoados vizinhos”, frisou o governador.

Dona Maria Ferreira dos Santos, que no passado viu os filhos estudarem em um barracão improvisado, comentou como era a antiga escola: “Era um barracão, as crianças sentavam em banquinhos, até que uma senhora alugou a casa pra receber os alunos”, lembrou.

“A gente via escolas sendo entregues em outros lugares e pensava: será se algum dia vai acontecer uma coisa dessa no nosso povoado? E aconteceu. Agradeço pela escola muito linda que recebemos hoje”, disse.

Francisca Nascimento, gestora escolar, ressaltou emocionada a importância da escola: “Temos muito o que agradecer. Isso é um sonho realizado. Foram 19 anos de luta. Todos nós temos que agradecer. Ganhamos uma escola digna que vai servir tanto pra gente quanto para os outros povoados”.

O prefeito Albérico Filho agradeceu o apoio do Governo do Estado. “Essa é a terceira escola digna que está sendo inaugurada em nosso município. Estamos fortalecendo a parceria com o Governo pela qualidade de vida do povo de Barreirinhas”.

Nova estrutura

Fundada em 3 de março de 1988, a escola de Passagem do Gado funcionou em dois barracões e, ultimamente, em uma casa pequena, de três cômodos.

A nova escola conta agora com quatro salas de aula, secretaria, banheiros e cozinha, bem diferente de antes, quando era de palha e taipa e não tinha banheiros. A estrutura beneficia 65 crianças da comunidade.

A obra, construída com recursos do BNDES, recebeu investimentos na ordem de R$ 511.351,90. Em parceria com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), a comunidade também ganhou um poço artesiano com rede de distribuição que, além da escola, atenderá os demais moradores do povoado.