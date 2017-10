Estímulo à agricultura familiar, mais acesso a serviços sociais, reforço ao esporte, melhorias no abastecimento e infraestrutura para milhares de famílias no interior do Maranhão. Em mais uma etapa de agenda nos municípios, o governador Flávio Dino inaugura obras e anuncia serviços em Itapecuru-Mirim e Presidente Vargas, nesta quinta-feira (26).

O município de Itapecuru-Mirim sediará uma edição da Feira da Agricultura Familiar (Agritec), em que o governador divulgará o resultado da Chamada Pública em favor da Associação Irmã Dorothy. A Chamada Pública representa mais investimentos para a comunidade de agricultores do assentamento quilombola Cristina Alves, que já recebem recursos do Governo do Maranhão para desenvolvimento da agricultura familiar.

O governador Flávio Dino também entrega 18 kits feira (formado por barracas, jaleco, caixa de isopor, gaiolas para aves, etc); e mais um kit irrigação na comunidade Pedrinhas, que trabalha com o babaçu; além do pagamento de mais de R$ 1 milhão a produtores de mandioca. O pagamento beneficia associações de produtores de Bequimão, Guimarães, Pindaré, Santa Rita, Santo Amaro e São Domingos.

Durante a Agritec, também será feita a entrega de contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para 25 famílias produtoras; e 28 casas populares pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), em parceria com o Banco do Brasil.

A agenda em Itapecuru-Mirim prossegue com a entrega de oito kits esportivos contendo bolas, equipagens, dentre outros itens, para a prática de futebol, em reforço ao esporte local. Outra importante ação na cidade será a entrega de uma unidade do VIVA/Procon. A unidade disponibilizará serviços como emissão de 1ª e 2ª via do RG, inscrição e consulta no CPF, emissão de Carteira de Trabalho, atestado de antecedentes criminais, orientação ao consumidor e registro de denúncias, serviços do balcão do cidadão (emissão de boletim de ocorrência, emissão de faturas e boletos), cadastro no SUS, consultas (NIT, PIS/Pasep, Bolsa Família), além dos serviços da Junta Comercial do Maranhão (Jucema) e cadastro, desbloqueio e entrega do Bolsa Família.

“Com a inauguração, o Governo do Estado dá continuidade ao projeto de ampliação do serviço, a fim de contemplar todo o Maranhão”, destaca o diretor do Procon-MA, Duarte Junior. A solenidade será na sede do Viva, na Rua Coronel Catão, s/n, Centro.

A unidade do VIVA/Procon vai oferecer ao público espaço amplo, com novos equipamentos, ambiente climatizado e maior capacidade de atendimento. Ao todo, a estrutura tem capacidade para realizar cerca de 700 atendimentos diários, em 25 guichês, com salas de recepção e coordenação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Com este novo prédio, somam 31 os postos do Viva entregues na gestão realizada pelo governador Flávio Dino.

A agenda em Itapecuru-Mirim finaliza com a vistoria às obras do programa Mais Asfalto, que é realizado em parceria com as prefeituras para recuperação de ruas e avenidas em todo o estado.

Presidente Vargas

Em Presidente Vargas, o abastecimento de água e a produção rural familiar serão fortalecidos com as ações do programa Segunda Água, que serão entregues pelo governador. Na ocasião, a comunidade Boa Hora receberá 29 cisternas de 25 mil litros cada e de caráter produtivo. Outros povoados do município serão contemplados com 95 cisternas e apoio financeiro. A solenidade de entrega está marcada para 11h30.

O equipamento possui telhado ampliado que, com o enchimento da cisterna é irrigado e serve para cultivo de hortaliças e criação de animais como porcos e aves. “Esse sistema permite a produção o ano inteiro, até no período das chuvas, além do abastecimento de água para a população”, enfatiza o secretário de Estado de Agricultura Familiar (SAF), Adelmo Soares.

Ainda no município, uma escola quilombola receberá cisterna de 52 mil litros, do programa Primeira Água, para consumo humano e outras atividades. São áreas que sofriam com falta de água e que agora terão água potável.