Governador Flávio Dino garante investimentos prioritários a Sucupira do Norte

Investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde, saneamento e agricultura familiar foram garantidos pelo governador Flávio Dino ao município de Sucupira do Norte, em reunião com a prefeita do município, Leila Rezende, nesta quarta-feira (11), no Palácio dos Leões.

Acompanhada de vereadores e gestores da cidade, a prefeita Leila Rezende levou demandas específicas como a inclusão do município no Programa Mais Asfalto, que vai viabilizar a pavimentação de trecho da estrada entre Sucupira do Norte e Pastos Bons, um sonho antigo dos moradores da região.

De acordo com o governador Flávio Dino, a obra está entre as cinco próximas estradas a serem contempladas pelo programa, por meio de investimentos do Governo do Maranhão em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Dois quilômetros de via que ligam o povoado Feira de Várzea à sede do município também serão executados por meio do Mais Asfalto, beneficiando quatro mil habitantes da zona rural.

“Sacrifico, muitas vezes, investimentos em áreas de competência do Governo para atender as cidades porque é onde a população está. Sobretudo nas cidades mais pequenas, onde vivem aquelas pessoas que não recebiam atenção do Governo havia anos”, explica o governador.

Os recursos para Sucupira garantem, ainda, a construção de uma praça em Feira de Várzea, equipamentos para o hospital da cidade e implantação de sistema de abastecimento de água por meio de poços.

A cidade também será favorecida com máquinas agrícolas para pequenos produtores e ambulâncias, com previsão de entrega do próximo lote ainda neste mês de outubro.

“Viemos buscar melhorias para o nosso município e as expectativas são grandes”, avalia a prefeita Leila. “Acredito que até o fim do ano a estrada já esteja saindo. Com fé em Deus, vai dar tudo certo”, afirma.

Estiveram presentes na reunião, o vice-governador Carlos Brandão; o secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry; o procurador geral do Estado, Rodrigo Maia, e o deputado federal Rubens Pereira Júnior, líder da bancada do Maranhão na Câmara Federal.