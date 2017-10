Governador Flávio Dino garante investimentos em pavimentação, saúde e esporte para a Baixada Maranhense

Em audiência realizada, nesta quarta-feira (18), no Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino garantiu a continuidade e a ampliação de investimentos em infraestrutura, saúde e esporte para os municípios de Pedro do Rosário e Matinha, na Baixada Maranhense.

As demandas foram apresentadas pelo deputado estadual Toca Serra, que ressaltou o compromisso do Governo do Estado com os pedidos da população. “Tivemos uma ótima reunião, daqui saímos com a garantia de realização das obras de recuperação da MA-006, a recuperação do estádio municipal de Pedro do Rosário e o apoio para realização da festa de aniversário da cidade”, frisou Toca Serra.

“O governador também garantiu apoio para o hospital de Matinha e para unidades básicas de saúde dos municípios”, acrescentou o deputado.

Além das obras de recuperação de uma ponte no trecho da MA-006 que liga Pedro do Rosário a Maranhão Novo, e de um outro trecho que liga até Cocalinho, foram celebrados convênios para pavimentação asfáltica.

“Estamos na Assembleia para representar o povo e agradeço ao governador por todo o apoio dado aos pedidos da população”, declarou o deputado.

Também participaram da reunião o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares; o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry; o deputado estadual Rogério Cafeteira; e o ex-prefeito de Pedro do Rosário, Irlan Serra.