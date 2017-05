Governador Flávio Dino está entre os governadores mais eficientes do Brasil

O levantamento mostrando que Flávio Dino é o segundo governador no Brasil inteiro que mais cumpriu os compromissos registrados na Justiça Eleitoral foi realizado pela imprensa e avaliou todas as áreas da gestão. O estudo mostra que, até o fim do ano passado, 78,37% dos compromissos assumidos oficialmente junto à Justiça Eleitoral tinham sido cumpridos totalmente ou estavam em fase de execução. O levantamento foi feito em dezembro pelo portal de notícias G1.

O levantamento já apresenta muitas das mais importantes ações executadas pela gestão atual. É o caso da Saúde, por exemplo. O estudo lembra que foi cumprida a promessa de reduzir o déficit de médicos no Estado, com a criação da Fesma (Força Estadual de Saúde).

Sobre a Educação, é citada a criação da Uema Sul, os programas de combate ao analfabetismo, a reforma de escolas e a implantação de um programa de formação de doutores, entre outros.

O desempenho de Flávio Dino como governador mais eficiente também é explicado pelas ações nos Direitos Humanos, como é o caso do Mais IDH. O Bolsa Escola também está incluído no levantamento, bem como o CNH Jovem.

Nos Transportes, o G1 fala da criação da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, que resultou na implantação da Linha Expressa Metropolitana. Quando o tema é Segurança Pública, o estudo destaca o aumento do número de policiais, o Pacto pela Paz, a valorização dos policiais e a entrega de novos presídios.

Na Infraestrutura, o Programa Água para Todos está sendo executado. Na Administração, são citados o Programa de Assistência Técnica aos Municípios e o desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento de Metas para serem fiscalizadas pela população.

Na Economia, o balanço frisa que todas as promessas foram cumpridas totalmente ou vêm sendo executadas, como a readequação das alíquotas do ICMS.

No Agonegócio, foi cumprida a promessa de criar a Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), além da reestruturação do sistema de apoio e assistência técnica à agricultura familiar.