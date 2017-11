Governador Flávio Dino entrega pavimentação do principal acesso ao porto da Raposa e anuncia mais obras em infraestrutura

O potencial econômico da Raposa foi fortalecido pelas ações do Governo do Estado, com uma série de obras de infraestrutura. O município tem um dos maiores potenciais produtores de pescado da Região Metropolitana e terá mais impulso para o aumento desta atividade com a recuperação da Rua Raposa. A rua é o acesso ao principal porto local, o Porto Braga, e recebeu pavimentação e sinalização, integrando as ações do programa Mais Asfalto.

O governador Flávio Dino inaugurou a nova via na manhã deste sábado (4), ocasião em que vistoriou e assinou ordem de serviço para um pacote de obras em infraestrutura, além de incentivo ao esporte com a entrega de mais de 600 kits esportivos para a comunidade.

Flávio Dino destacou que a pavimentação da Rua Raposa tem dupla importância por beneficiar os moradores e pelo aspecto econômico, uma vez que a cidade é referência na produção de pescado. “Este pacote de serviços prossegue com a série de obras que realizamos na região, por acreditar em sua relevância para os moradores e para a economia do Maranhão”, frisou o governador. Ele lembrou que esta é a segunda etapa do Mais Asfalto na cidade.

O secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), Márcio Jerry, pontuou que desde o início da gestão o governador reconhece a importância do município de Raposa realizando parcerias para a promoção permanente de obras e serviços. “As importantes e decisivas obras no município, que impactam positivamente para a população, confirmam o compromisso do governador com a melhoria da qualidade de vida local”, disse.

“A parceria com o Governo é fundamental para nossa cidade por trazer desenvolvimento, progresso, por impulsionar a economia e o turismo e só tenho a agradecer ao governador Flávio Dino, em nome de toda a nossa comunidade. Por isso, ele tem sido exemplo de gestão para o Brasil elevando o nosso estado dentre os melhores no governo e que ele continue com sabedoria para conduzir o Maranhão”, enfatizou a prefeita Talita Laci.

Clayton Noleto, secretário de Estado de Infraestrutura, lembrou que o governador tem se empenhado para garantir apoio aos municípios e que as obras do programa Mais Asfalto beneficiam tanto a população quanto a economia das cidades, permitindo escoar a produção e mais mobilidade para os moradores. “As ações do programa mudam para melhor a realidade das populações atendidas e transformam as áreas beneficiadas. Esse programa vai prosseguir até alcançar todo o Maranhão”, afirmou.

A população recebeu com alegria o governador, na entrega da Rua Raposa. “Foi uma ação decisiva do governador que nos deu uma rua mais digna. Antes, carros e até as pessoas mal conseguiam passar e hoje a via está um tapete. Estamos felizes e gratos por essa ação”, disse a moradora Diná Assunção. A Rua Raposa tem mais de 20 anos de construção e nunca havia recebido melhorias de infraestrutura.

Vendedor de sorvete nos arredores, Antônio Alves de Sousa, 48 anos, viu seu trabalho se tornar mais fácil e rentável com a nova via. “Ficou melhor porque consigo andar com o carrinho numa rua boa, de asfalto novo. Vou poder ir até mais clientes e vender mais. Melhora para todo mundo que tem sua venda, seu comércio”, disse.

Moradora da Rua Juçara, Concita Araújo, 44 anos, agradeceu pelas melhorias na rua. “Estou muito feliz. Não tem como não ficar. Agora a gente pode ir para a igreja na rua asfaltada, porque antes era uma vala. Agradeço tudo que o governador tem feito pela nossa cidade”, comentou.

Para a recuperação da Rua Raposa foram investidos recursos da ordem de R$ 3 milhões. As ruas da Paz e Dois também foram contempladas com as ações do Mais Asfalto. O governador assinou ainda ordem de serviço para pavimentação de 6,5 quilômetros da Avenida Principal, na sede do município, até o povoado Cumbique, com recursos de mais de R$ 3,2 milhões.

No pacote de obras anunciado pelo governador, drenagem de 200 metros de vias, pavimentação de mais de dez ruas, recuperação da Avenida Principal e ações de conservação de 12 km da rodovia Araçagi-Raposa, a MA-202. Com o Mais Asfalto, o Governo, em parceria com as Prefeituras, vem recuperando ruas e avenidas de todos os municípios.

Esta é a segunda vez que o município é contemplado com as ações do Mais Asfalto. Ano passado, o Governo recuperou quase dez quilômetros de vias com nova pavimentação. Com mais esta etapa do programa, também, serão beneficiadas a Rua João Bragança e a Vila Pirâmide, além de reforma na Escola Jarbas Passarinho, no Araçagy. Por emenda do deputado estadual Estênio Resende, a cidade vai ganhar um portal para sinalizar a entrada do município.

Estiveram presentes no evento, os deputados estaduais Estênio Resende, Cabo Campos e Bira do Pindaré; o deputado federal Waldir Maranhão; e demais autoridades políticas.

Esporte e Lazer

Para fortalecer a prática do esporte na cidade, o governador Flávio Dino entregou 612 kits esportivos, com materiais para diversas modalidades. Os kits contêm redes e bolas de futebol, jogos de uniforme, apitos, cartões vermelhos e cartões amarelos.

“Estamos fazendo o máximo com as condições que temos. Hoje, a Raposa e o Maranhão estão no caminho desenvolvimento. Com todas as adversidades, o Maranhão está avançando no ranking dos melhores estados do Brasil”, declarou Flávio Dino.