Governador Flávio Dino entrega obras do Rua Digna a moradores do Anil

Com as obras do programa Rua Digna, os moradores da Rua da Matança, no bairro Anil, estão comemorando a melhoria das condições da via. A iniciativa do Governo do Estado recupera ruas dos bairros, em parceria com as comunidades. Na Travessa da Matança, a colocação de bloquetes, blocos de concreto, deu outro aspecto ao local, que há décadas aguardava infraestrutura. Neste sábado (14), o governador Flávio Dino, acompanhado por secretários de estado e autoridades como o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, esteve no bairro inaugurando a nova via para os moradores. Na área, foram melhorados aproximadamente 550 metros, com investimentos de quase R$ 200 mil.

“O Governo vem promovendo mudanças em todas as áreas e cidades. Próximo das comunidades e de todas as pessoas. Essa obra melhora a vida das pessoas, além de gerar oportunidades de trabalho envolvendo as comunidades. É de grande alcance para os moradores e que atende demandas de problemas imediatos das pessoas. É um programa que vai continuar, por ser bem sucedido”, pontua o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária (Setres), Sílvio Conceição Pinheiro, destacou o compromisso da gestão estadual com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Era uma área que necessitava de serviços desta natureza e era uma determinação do nosso governador, que viu a realidade deste local. Certamente, vai melhorar a qualidade de vidas destes moradores”, destaca.

O presidente da União de Moradores do Pão de Açúcar, Charles Silva, avaliou os benefícios da ação. Morador da área, ele diz que era uma obra muito esperada, devido à precárias das condições da via. “Essa rua estava tão precária que mal se conseguia andar nela. Quando chovia era lama e quando estava sol, era poeira. Hoje, ver essa rua concluída é uma alegria para nós”, destacou.

Morador da área há 47 anos, Antônio Araújo, 74 anos, se mostrou satisfeito com o novo cenário que as obras deixaram na rua. “Na Rua da Matança era muita dificuldade para andar. Era só lama. Você saia limpo e voltava todo sujo. Hoje, a realidade é outra. Nossa rua está realmente digna”, enfatizou.

As obras também resolveram o problema do esgoto no bairro Pão de Açúcar, que fica acima da Rua da Matança. No período de chuvas, os dejetos invadiam as mais de cem casas da Travessa da Matança.

A rua recebeu bloquete do tipo intertravados, fruto de convênio com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), como parte do programa estadual para ressocialização dos apenados, que produzem o material que foi utilizado como pavimento. O projeto dá ao encarcerado a oportunidade de ter uma ocupação profissional durante o cumprimento da pena.

Ruas mais dignas

Em todo o estado, cerca de 80 ruas já foram melhoradas pelas ações do programa Rua Digna, sendo 27 ruas beneficiadas na capital. Os municípios incluídos no programa são: São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar, Fernando Falcão, Marajá do Sena, Jenipapo dos Vieiras, Satubinha, Água Doce do Maranhão, Lagoa Grande do Maranhão, São João do Caru, Santana do Maranhão, Arame, Belágua, Conceição do Lago-Açu, Primeira Cruz, Aldeias Altas, Pedro do Rosário, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, São João do Sóter, Centro Novo do Maranhão, Itaipava do Grajaú, Santo Amaro do Maranhão, Brejo de Areia, Serrano do Maranhão, Amapá do Maranhão, Araioses, Governador Newton Bello, Cajari, Santa Filomena do Maranhão, Milagres do Maranhão, São Francisco do Maranhão, Afonso Cunha.