Governador Flávio Dino entrega obras de infraestrutura e educação em Açailândia neste sábado (13)

O governador Flávio Dino estará em Açailândia para entregar obras nas áreas de infraestrutura e educação neste (13). Na ocasião, participa da 29ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus do Seta no Maranhão (Comadesma), a partir das 9h, no Templo Central. O evento integra a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) e vai reunir pastores de diversos municípios da Região Oeste do Estado.

Após o evento evangélico, o governador visita as obras da praça principal da cidade, às 13h30. A obra é executada pela Prefeitura de Açailândia e tem orçamento de R$ 840 mil. “O Governo está apoiando a gestão municipal e contribuindo para o desenvolvimento da cidade, a exemplo do que ocorre nos demais municípios maranhenses. A parceria do Governo com as prefeituras é uma marca da gestão Flávio Dino”, pontua o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.

A agenda encerra com fiscalização das obras do Núcleo de Educação Integral, que está na etapa de cobertura da estrutura. O Governo investe R$ 6,7 milhões nos serviços para garantir a educação em tempo integral no município. “O governador reforça o compromisso do acesso à educação de qualidade a todos os maranhenses. Os núcleos fortalecem o planejamento nesta área, atendendo milhares de estudantes da rede pública”, destaca o secretário de Estado de Educação (Seduc), Felipe Camarão.

As unidades contam com quadra esportiva, auditório, biblioteca e laboratórios de Química, Biologia e Física. Ainda, salas de descanso, ambulatório, banheiros, sala de professores, almoxarifado e sala de direção. A instituição vai atender alunos das redes estadual e municipal de ensino oferecendo estudos complementares – atividades artísticas, esportivas, de laboratórios e reforço escolar, aulas de Robótica, Informática, Matemática, Artes e Idiomas. Esta é a nona unidade dos Núcleos no Maranhão e integra o Programa Escola Digna.

Mais investimentos

A parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Açailândia garantiu ações do Programa Mais Asfalto, apoio para obras na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); construção de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI); obras no matadouro; e entrega de uma ambulância e de uma patrulha agrícola. Foram levados ao município ações de estímulo ao empreendedorismo como o Caravana para o Desenvolvimento Empresarial e apoio para a municipalização do trânsito, a partir de convênio com o Detran.

No conjunto de ações promovidas pelo Governo do Estado em Açailândia está a reforma total do Centro de Ensino Antônio Carlos Beckman. A unidade da rede pública estadual foi toda reconstruída e entregue à comunidade estudantil ano passado. O prédio ganhou climatização, novas salas de aula, biblioteca, laboratório de informática e auditório, além de novas instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e acessibilidade. Essa foi a primeira reforma geral na unidade, após mais de 20 anos.

Reforçando o ensino superior da região, o Governo instalou um laboratório de informática da UemaSul, que funciona no campus da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). A ação apoia o processo de modernização tecnológica e de melhoria da infraestrutura laboratorial para os cursos oferecidos na instituição. Ainda na área da educação, o Governo garantiu estrutura para funcionamento da Universidade Aberta do Brasil e formação de mais de 100 policiais militares.