Governador Flávio Dino entrega mais 20 motoniveladoras e totaliza 58 veículos entregues para melhorar as estradas dentro das cidades

O governador Flávio Dino entregou, nesta sexta-feira (10), mais 20 motoniveladoras para municípios maranhenses melhorarem as estradas vicinais. Com esse novo lote, já são 58 entregues pelo Governo do Estado, com investimentos de mais de R$ 30 milhões.

A ação faz parte do programa Caminhos da Produção. A máquina ajuda a abrir estradas e a torna-las trafegáveis. A máquina também é conhecida como patrol e tem contribuição decisiva para tirar povoados do isolamento.

Como o custo de cada unidade é alto – mais de R$ 600 mil –, muitas cidades não têm condição de arcar com o valor. Daí a importância do Caminhos da Produção. “Nós vamos ampliar o programa, ainda teremos algumas entregas. É um importante apoio aos municípios e aos sistemas produtivos”, disse o governador Flávio Dino.

Flávio ressaltou que, mesmo num período de término do ano fiscal, o Governo do Estado tem dado prioridade às parcerias com os municípios. “Acreditamos no federalismo cooperativo, em que o Estado ajuda os municípios na medida do possível e em programas que são essenciais, como este, gerando emprego e renda”, observou.

Parceria

“Estamos nos aproximando do inverno e temos que recuperar as estradas vicinais. Muitas vezes os municípios têm que alugar essa máquina, e a hora do aluguel é muito caro”, disse o vice-presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), Djalma Melo.

Uma das cidades contempladas nesta sexta-feira foi Caxias. O prefeito Fábio Gentil disse que “a parceria entre município e Governo do Estado é necessária e tem que acontecer. A conversa vem se afunilando cada vez mais porque a gente pensa no melhor para o Maranhão e no melhor para o nosso município”.

Gentil conta que Caixas tem mais de 2 mil quilômetros de estradas vicinais e que a motoniveladora “será de extrema importância, vai ajudar todos os produtores da zona rural e fazer que a produção seja escoada”. O prefeito acrescenta que “a cidade agradece e abraça a atitude do governador Flávio Dino”.

Maurício Fernandes, prefeito de São Benedito do Rio Preto, avaliou que a máquina “ajuda muito neste período de crise e dificuldade; com certeza é um apoio importante”.

O prefeito de Bom Jesus das Selvas, Fernando Coelho, contou que a cidade tem mais de 1,3 mil quilômetros de estradas vicinais, com mais de 50% da população vivendo na zona rural. “O Governo teve essa sensibilidade e está fazendo um belíssimo trabalho doando essa máquina, que é uma ferramenta muito importante”, afirmou.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, disse que as motoniveladoras ajudam a escoar a produção e a dar à população acesso aos serviços públicos. “Serão no total 90 unidades entregues no Maranhão”, informou.

De acordo com o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, as máquinas são “uma forma muito efetiva de apoiar os municípios e a agricultura familiar”.