Governador Flávio Dino entrega estrutura moderna para treinamento de bombeiros

O governador Flávio Dino entregou, na manhã desta quarta-feira (2), a torre de treinamento operacional da Academia de Bombeiros Militar Josué Montello (ABMJM), no bairro São Raimundo. Durante a solenidade, o governador destacou o avanço dos investimentos na corporação e a importância do equipamento entregue, que garantirá um treinamento ainda mais eficiente para o Corpo de Bombeiros.

“Essa entrega se soma aos esforços de descentralização destes serviços e propicia treinamentos próximos da realidade para que, se necessário, estejam mais habilitados. Vamos dar prosseguimento a expansão para que tenhamos cada vez mais qualidade no serviço prestado ao povo maranhense”, destaca o governador.

Com a torre, será possível simular salvamentos em casos de fogo, desabamento e outras situações em prédios verticalizados. O investimento representa melhores condições de trabalho para os bombeiros e os resultados impactam diretamente na melhoria do atendimento oferecido à população.

O secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Jefferson Portela, ressalta a importância do preparo operacional da corporação. “Antes, nossos bombeiros militares não possuíam um espaço apto a este treinamento e nesta torre há todas as condições de simular uma situação real e promover melhor desempenho ao efetivo em sua missão de salvar vidas. Com este equipamento, o Corpo de Bombeiros do Maranhão se equipara a outros grupamentos do país”, reitera Jefferson Portela.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Célio Roberto de Araújo, a estrutura é mais um exemplo do compromisso da gestão estadual com o bem-estar da população e valorização dos profissionais da segurança. “Temos aqui todas as condições e itens para simular ações que se aproximam do que o Bombeiro realiza. Ou seja, a partir do treinamento nesta torre o efetivo estará apto e treinado para este tipo de salvamento”, observa o comandante-geral Célio Roberto de Araújo.

A torre de treinamento operacional está localizada na Academia de Bombeiros Militar Josué Montello, na Avenida Daniel Aquino Aragão, no bairro São Raimundo. A estrutura conta com casa de fumaça no pavimento térreo, com pontos de ancoragem nos demais pavimentos. No teto existe uma amarração para uso nas atividades de rapel e tirolesa. O local possui ainda para-raios, sinalizações de emergência (de parede), iluminação de emergência e portas corta-fogo.

Existe, ainda, um sistema de preventivo móvel e fixo de hidrantes de parede, uma área com hidrante de recalque pressurizado por uma bomba interligada à caixa d’água, que garante pressão até o pavimento mais desfavorável da estrutura, em acordo com as normas. Outro benefício com o equipamento é a capacidade de rápido abastecimento das viaturas de combate a incêndio.

Na ocasião, o governador anunciou implantação de uma torre do mesmo tipo em Codó e estudos para posteriormente instalar outro equipamento deste tipo em Trizidela do Vale.