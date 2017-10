Governador Flávio Dino entrega asfalto e anuncia obras no Residencial Paraíso

O governador Flávio Dino, e o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior, participaram na manhã deste sábado (21) da 50ª edição ‘Todos por São Luís’ no Residencial Paraíso. Na ocasião, em comemoração aos 20 anos do bairro, o governador e o prefeito aproveitaram para entregar 10 quilômetros de asfalto que fazem parte do projeto de urbanização da área, anunciar obras e visitar a ação de atendimento social à população local e áreas adjacentes.

Antes de visitar as salas da Unidade de Educação Básica (U.E.B.) Residencial Paraíso, onde ocorreu durante toda a manhã a oferta de diversos serviços nas áreas da saúde, educação, arte, cultura, segurança alimentar, esporte e lazer, o governador e o prefeito realizaram a entrega de asfalto à comunidade. “Estou aqui hoje para conversar com a comunidade e acompanhar esse trabalho. Fiquei muito animado com o excelente resultado devido à intervenção realizada pela prefeitura municipal. Estou feliz com essa pavimentação, e achei o resultado muito bom. Essa nossa parceria com a prefeitura é importante para que possamos expandir as ações e benefícios para São Luís, como acontece aqui no Residencial Paraíso. Estes trabalhos de parcerias entre governo e prefeitura seguirão em outros municípios, levando benefícios para todo o estado”, afirmou Flavio Dino.

O governador surpreendeu os moradores do Residencial Paraíso, quando prontamente atendeu ao pedido realizado pela população para que fosse realizada a construção de uma quadra poliesportiva no bairro e a implantação de mais um poço para a comunidade, aumentando o fluxo de água da localidade. “O diretor da Caema virá até a comunidade para conversar com os moradores e definirem um local para a construção de mais um poço. Aproveitando a oportunidade, eles devem escolher onde será construída a quadra de esporte do bairro. Quero dividir com o prefeito e com todos aqui estes dois presentes”, anunciou o governador.

O prefeito Edivaldo Holanda Júnior falou da importância das obras e dos benefícios socioassistenciais prestados aos moradores. “Cada entrega que realizamos é importante para cada morador e a ação social que estamos fazendo leva serviços de saúde a quem mais precisa, e dessa forma, podemos melhor atender as demandas da população de São Luís”, disse o prefeito.

Para o presidente da Associação dos Moradores do Residencial Paraíso, River Sousa, o dia foi de muita celebração. “Estou muito feliz com esses benefícios entregues a comunidade e ainda com essa surpresa que o governador nos fez que foi a quadra e o poço. Estamos muito gratos, pois vivíamos num bairro onde 60% das ruas não tinham condições de tráfego. Com estes acessos criados, por meio do asfalto, a comunidade começar a ter um local mais digno com iluminação e muito lazer”, comentou.

Atendimentos sociais

Os moradores tiveram a oportunidade de participar de oficinas de customização de panos de prato, reutilização de garrafas PET para confecção de chaveiros, confecção de bonecas de pano, origami e oficinas de gaiolas em E.V.A. Foram ofertados ainda cursos de culinária para reaproveitamento integral dos alimentos, além de oficinas de Chefes Mirins; de comidas típicas maranhenses, confecção de bombons regionais, entre outras atividades na área.

Também como parte das ações do ‘Todos por São Luís’ no Residencial Paraíso foram realizadas palestras com informações sobre enfrentamento à violência contra as mulheres, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio e ainda, rodas de conversa abordando temas relacionados ao meio ambiente e a importância do relacionamento harmônico entre o homem e a natureza.

Na área da saúde teve a oferta de consultas médicas em diversas especialidades com aferição de pressão e testes de glicemia. E a criançada não ficou de fora, que pode aproveitar os espaços destinados às atividades de recreação, lazer e artes.

Mais benefícios

No bairro estão sendo realizados serviços de terraplenagem, drenagem superficial e de pavimentação asfáltica em diversas vias.

Entre as ruas beneficiadas pelo projeto estão a Airton Senna, Palmares, Nova Vista, Babaçu, Travessa do Poço e Lírio do Vale. Serão contempladas, ainda, as ruas 28 de Abril, Diamantina, Topázio, Marfim, Esmeralda, Duque de Caxias, Carlos Magno e a Travessa Canarinho.