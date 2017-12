Governador Flávio Dino empossa novo Major Capelão do Corpo de Bombeiros

Na noite dessa quarta-feira (13), o governador Flávio Dino empossou o reverendo presbiteriano José Batista da Hora como Major Capelão do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. A solenidade foi realizada com um Culto em Ação de Graças na Igreja Presbiteriana de São Luís.

Com a posse, o militar passa a fazer parte da estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. O cargo já existia legalmente, mas apenas no Governo Flávio Dino a corporação passou a ter capelães nomeados e empossados.

O secretário de Relações Institucionais, Pastor Porto, disse que “o governador Flávio Dino resolveu aumentar e criar a Capelania do Corpo de Bombeiros e do Sistema Penitenciário e estamos todos felizes porque conhecemos a história do Pastor da Hora e sabemos que ele terá uma contribuição muito grande”.

Capelania

Com origem em normas internacionais, no país a Capelania Militar é legalmente instituída para prestar assistência religiosa e espiritual, missão fundamentada no texto constitucional e em outras leis regulamentares.

“Para nós é uma honra muito grande poder contribuir com o nosso estado, o Corpo de Bombeiros, onde estaremos assistindo todas as famílias do nosso contingente e dando todo o apoio necessário”, declarou o Major Capelão.

Em termos técnicos, a Capelania é responsável pela espiritualidade no ambiente de trabalho do CBMMA, devendo executar suas atividades com comprometimento institucional, em alinhamento com o Plano Estratégico da Corporação.