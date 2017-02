Governador Flávio Dino e secretário Felipe Camarão são condecorados com medalha do Conselho Estadual de Educação

Em solenidade realizada na tarde desta quinta-feira (2), no auditório do Palácio dos Leões, o governador Flávio Dino e o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, foram condecorados com a medalha “Mérito Educacional Professora Anna Maria Saldanha”, concedida pelo Conselho Estadual de Educação do Maranhão àqueles que exercem expressiva contribuição à educação maranhense.

Durante a cerimônia, o governador Flávio Dino, condecorado com a medalha, foi representado pelo secretário Felipe Camarão que também recebeu a honraria. “Sinto-me lisonjeado por receber esta importante distinção honorífica da educação. E mais ainda por representar o governador Flávio Dino, que tanto tem trabalhado pela educação do Maranhão, executando o maior programa de investimentos na área já visto no Maranhão”, disse o secretário.

“O governador criou o pacto pela educação do Maranhão, conclamando todos os educadores em todos os níveis de ensino, para que, juntos, possamos trabalhar pela melhoria da educação de nosso Estado. Temos estreitado as relações com os secretários municipais de educação, oferecendo nosso apoio para que juntos, com efetivo regime de colaboração, possamos melhorar os indicadores do Maranhão”, completou o secretário.

O presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, José Ribamar Bastos Ramos, destaca que a medalha foi criada como forma de reconhecimento à atuação daqueles que contribuem com iniciativas em prol do desenvolvimento educacional do Estado. “O trabalho do educador merece toda consideração e, em função disso, estabelecemos esta medalha. Já a concedemos a muitos que são educadores e também àqueles que se dedicam à educação. O governador Flávio Dino e o secretário Felipe têm ajudado bastante o Conselho Estadual e a educação do Maranhão”, disse.

A professora Valdenice Araújo Santos, ex-gestora do C.E.F Prof. Cosme Oliveira de Carvalho, escola do município de Porto Rico do Maranhão, foi uma das premiadas por sua escola ter alcançado o melhor IDEB entre as escolas públicas, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, em 2015. No ano passado, a escola foi premiada pelo Governo do Maranhão por conta do excelente desempenho obtido. “Fico muito feliz em receber este importante reconhecimento. Sou uma viciada em ser educadora”, declarou a professora.

Além do governador Flávio Dino e do secretário Felipe Camarão, receberam medalhas a profa. Heloísa Cardoso Varão Santos, Profa. Maria Ceres Rodrigues Murad, Profa. Maria Teresa Soares Pflueger, Profa. Terezinha de Jesus Braga Santos e para Profa. Valdenice Araújo Santos.