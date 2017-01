Governador Flávio Dino e prefeito de Balsas definem ações prioritárias para a cidade

O governador Flávio Dino esteve reunido com o prefeito de Balsas, Doutor Erik, na manhã desta sexta-feira (20), no Palácio dos Leões, para tratar de parcerias entre os Governos Estadual e Municipal. Durante o encontro, assuntos atinentes à saúde, infraestrutura, agricultura e segurança foram discutidos e prioridades definidas para melhorar a qualidade de vida da população.

Para o governador Flávio Dino, Balsas é uma cidade de enorme importância para o Maranhão e essa reunião para definir prioridades, com ações convergentes, é fundamental para potencializar os investimentos. “Balsas já tem recebido ações do nosso Governo desde que ele começou, com o programa Mais Asfalto, por exemplo, para requalificação das vias urbanas. E, agora, nesse novo momento que a política do município vive, nós vamos prosseguir com esses investimentos”, realçou.

Uma das prioridades mais discutidas durante a reunião com o prefeito Erik e outros membros da administração municipal foi a saúde. Flávio Dino destacou que, no ano passado, o Governo do Estado entregou uma UTI Móvel e firmou convênio com o Hospital São José, para melhor atender os balsenses.

“Tivemos a retomada da obra do Hospital Regional que será concluída até o mês de maio, com isso nós fixamos as novas metas, atinentes a essa colaboração entre a rede estadual – que está sendo implantada, com a conclusão do Hospital Regional – e a rede municipal”, explicou o governador.

O prefeito Dr. Erik ressaltou que foi muito bem recebido pelo governador e a reunião foi bastante proveitosa, já que discutiu todos os problemas da cidade. “O governador é muito sensível aos problemas de Balsas e garantiu a parceria com o nosso município. A gente sai daqui muito agradecido”, pontuou.

Durante o encontro, o governador garantiu que será construído, em parceria entre o Governo e a Prefeitura, o Parque Centenário, ruas e avenidas serão pavimentadas – por meio do programa Mais Asfalto – e o apoio a produção agrícola continuará. “Foi uma reunião bastante importante, bastante produtiva, e eu tenho certeza que trará, como tem trazido e com essa parceria agora se intensificando, muitos frutos positivos para a população de Balsas”, enfatizou Flávio Dino.

Dr. Erik sublinhou que essa parceria com o Governo do Estado é fundamental para a resolução de problemas que foram herdados da gestão anterior e de outros que são históricos do município. “A parceria com o Governo do Estado vai ser fundamental nessa reconstrução da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Também participaram da reunião os secretários da Casa Civil, Marcelo Tavares; de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry; de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser; além do deputado federal Weverton Rocha.