Governador Flávio Dino é homenageado pela Federação dos Municípios do Maranhão

O governador Flávio Dino foi homenageado na sexta-feira (15) com a “Comenda do Mérito Municipalista José Ribamar Fiquene”. O título foi concedido pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) durante a inauguração da nova sede da associação.

Na ocasião, Flávio Dino foi representado pelo vice -governador Carlos Brandão, que destacou a aproximação entre o Governo do Estado e os municípios.

“É uma homenagem muito importante porque ela reconhece o esforço do governo para estabelecer essa parceria e o governador Flávio Dino tem sido um parceiro dos municípios, e, temos, juntos, buscado recursos junto ao Governo Federal. A palavra de ordem com certeza é parceria” , afirmou.

O presidente da Famem e prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, também destacou a importância do apoio.

“Pela primeira vez temos um governador municipalista que fez um planejamento voltado para os municípios desde o início da gestão, e que trouxe vários programas como o Mais Asfalto, o Escola Digna, políticas para a segurança e muitas outras voltadas para o município, e, por isso, merece essa homenagem”, comentou.

Na solenidade, a FAMEM inaugurou a Casa do Municipalismo Prefeito Humberto Coutinho. A nova sede da instituição representa as cidades e os prefeitos do estado, e agora funciona na Avenida dos Holandeses, n ° 06, Quadra 08, Calhau.