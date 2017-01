Governador Flávio Dino discute parcerias com o prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho

O governador Flávio Dino recebeu a visita do prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho, na tarde desta segunda-feira (16), no Palácio dos Leões. A reunião faz parte da política do Governo do Estado de atuação convergente com as Prefeituras Municipais para a implementação de políticas públicas que visem o desenvolvimento do Maranhão e a melhoria da qualidade de vida da população.

Em Matões, em dois anos, o Governo do Estado investiu em várias áreas. Mais de sete mil crianças e adolescentes são beneficiados com o Bolsa Escola (Mais Bolsa Família). Na educação, são mais de R$ 10 milhões de investimentos para a construção de um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (Iema), além da contratação de professores.

A agricultura familiar conta com investimentos de quase R$ 3 milhões com o programa ‘Mais Sementes’, Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O programa ‘Mais Asfalto’ já contemplou 9 km de ruas e avenidas da cidade de Matões, além do investimento de R$ 32 milhões para a pavimentação da MA-034, até Parnarama. Nestes últimos dois anos, o município contou também com os benefícios dos serviços da Carreta da Mulher e do Viva.

O prefeito Ferdinando Coutinho agradeceu o Governo do Estado pelos benefícios levados ao município com as parcerias realizadas e ressaltou que sua gestão também será de união com o executivo estadual. “Nesta conversa tratamos sobre o Hospital de Matões, ‘Mais Asfalto’ para o nosso município e a construção de poços para beneficiar a população e a produção. A parceria vai continuar”, garantiu Coutinho.

Também participaram da reunião os secretários Marcelo Tavares (Casa Civil) e Márcio Jerry (Comunicação Social e Assuntos Políticos).