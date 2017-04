Governador Flávio Dino dialoga avanços para os militares com o deputado Cabo Campos

O governador Flávio Dino recebeu na sexta-feira (07), o deputado estadual Cabo Campos, na sala de reuniões no Palácio dos Leões. Como pauta principal assuntos inerentes aos policiais e bombeiros militares, onde o governador demonstrou total conhecimento das reivindicações da classe e ser favorável às demandas. Além disso, foram discutidas parcerias com a comunidade evangélica para a implementação de políticas contras as drogas.

De acordo com Flávio Dino, o Governo do Estado reitera o seu compromisso com os militares do Maranhão e avanços para a categoria serão observados a partir do diálogo com o deputado Cabo Campos. O encontro reitera a construção de políticas baseadas no diálogo com parlamentares, categorias e da sociedade civil em geral.

O deputado Cabo Campos destacou que o governador Flávio Dino se mostrou a disposto em reiterar o compromisso com a categoria militar. “Ele disse que a categoria precisa realmente de mais benefícios ainda”, ressaltou.

Durante o encontro, o parlamentar parabenizou o Governo pelos avanços obtidos durante os dois primeiros anos de Governo, como o número recorde de promoção de policiais, escalonamento, indicação de pós-morte – indicação do próprio Cabo Campos – além da incorporação de 2.500 novos policiais e aquisição de novas viaturas. “E temos também uma pauta com as igrejas e com o movimento evangélico acerca da política sobre drogas”, falou Campos, afirmando que uma Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas será criada é gerenciada pela Secretaria de Políticas Públicas.

Ele enfatizou ainda a conversa sobre a Comunidade Terapêutica Ágape, da Igreja Batista do Angelim, que é a única de São Luís exclusivamente voltada às mulheres. “Estamos felizes com essa reunião, durante o ano veremos os resultados dela”, finalizou Cabo Campos. Estiveram presentes na reunião além do deputado Cabo Campos e do governador Flávio Dino, o secretário-chefe da casa civil Marcelo Tavares, secretário da Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, e o representante classista militar Cabo Mailson.⁠⁠⁠⁠