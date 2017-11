Governador Flávio Dino autoriza obras em Cândido Mendes e anuncia apoio para construção de hospital municipal

Cândido Mendes foi um dos cinco municípios visitados pelo governador Flávio Dino na quarta-feira (22). Na cidade, ele assinou ordem de serviço para início das obras do Mais Asfalto, realizou a entrega de materiais esportivos e promoveu ações de incentivo à agricultura familiar. Foi também anunciado apoio para retomada das obras do hospital municipal e novos investimentos, por exemplo, nas Escolas Dignas.

“O Mais Asfalto tem uma dimensão social muito importante, melhora imediatamente a vida, a saúde, a atividade comercial da cidade; além disso, nós iniciamos aqui o programa Escola Digna, duas escolas irão começar aqui no município, e lancei um novo objetivo, para que possamos retomar a construção do hospital municipal, por meio de convênio firmado com o município”, informou o governador.

Para incentivo à produção, o Governo do Maranhão entregou kits de irrigação e a regularização de mais de 900 hectares de terra, com entrega de títulos a pequenos produtores.

Robercione de Jesus é presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Quilombolas de Bom Jesus. A a entidade recebeu um kit de irrigação que beneficiará 10 famílias da comunidade, incentivando a cadeia produtiva da Juçara.

“Com esse kit de irrigação vamos melhorar o trabalho das famílias, e esse kit vai ajudar no trabalho dos quilombolas, alavancando ainda mais a agricultura familiar do nosso município”, contou.

Mário Edson Ferreira, 43 anos, planta mandioca, milho, feijão, macaxeira e recebeu título de terra. Ele contou como o documento vai melhorar sua vida: “Eu vou ficar de posse das minhas terras e ninguém vai me tomar, agora vou fazer alguns projetos e através desse título vou conseguir fazer meus planos”.