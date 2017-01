Governador Flávio Dino assina ordem de serviço para recuperação das Mas 201, 202 e vistoria obras em São José de Ribamar

A ação parceira com as prefeituras maranhenses é uma característica do Governo do Estado e que tem se fortalecido com a realização de uma série de projetos e programas. Neste sábado, mais uma mostra desse trabalho conjunto pode ser verificada durante visita do governador Flávio Dino a obras no município de São José de Ribamar. O plano de obras tem recursos de R$ 11 milhões.

Acompanhado de comitiva de secretários estaduais e autoridades da cidade, o governador vistoriou obras em andamento e assinou ordens de serviço. São medidas na área da infraestrutura que vão impactar positiva e diretamente na economia local e dos demais municípios que compõem a Grande Ilha. O pacote de serviços influi ainda no turismo, na geração de trabalho e na melhor qualidade de vida da população.

Flávio Dino ressaltou a importância das obras e reafirmou a estratégia de união das gestões pelo bem da população. “Estamos realizando ações parceiras dentro das possibilidades e sempre tentando atender as demandas mais urgentes das prefeituras. Vivemos um momento difícil e de escassez de recursos e é preciso termos sabedoria para discernir o que é melhor para a população e sempre trabalhando com este espírito de união das gestões”, destacou o governador.

Agenda

A comitiva seguiu para a primeira agenda, às 10h, para a Praça da Matriz, centro da cidade, onde foi assinada a Ordem de Serviço que deu início a um conjunto de obras nas MA-201 (Forquilha/São José de Ribamar) e 202 (Forquilha/Mocajituba). As estradas serão totalmente recuperadas, sinalizadas e beneficiadas com melhorias estruturais num trecho de cerca de 26,7 quilômetros.

A rodovia estadual será recapeada da Forquilha até São José de Ribamar, com serviços de drenagem, pavimentação e revitalização do canteiro central. Iluminação e sinalização horizontal e vertical estão previstos nos serviços. O cronograma também se estende à MA-202, na Estrada da Maioba, além de recapeamento desde a Forquilha até a extensão da Maioba.

Antes destes serviços, trechos destas MAs receberam drenagem profunda, tiveram galerias e bueiros desobstruídos, receberam limpeza. Para conter os alagamentos foi realizada retirada de entulhos e desobstrução da calha do rio Paciência. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior ressaltou que “a gestão em parceria reforçada pelo governador Flávio Dino se reflete em benefícios à população e fortalece o compromisso com uma política cada vez mais unida e que preza o bem-estar social”.

O secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto pontuou a importância desse momento para a população das cidades que compõem a Grande Ilha. “São várias as ações em parceria com os municípios e agora culmina com esse importante pacote para a região metropolitana de São Luís. Esse trabalho parceiro já está ajudando para melhorar a vida do povo e vai ajudar cada vez mais”, disse Clayton Noleto.

Uma visita às obras do Cais de São José de Ribamar foi a segunda etapa da agenda. A recuperação do local está sendo feito pela Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap) e no local serão feitos o caminho de acesso ao chamado ‘quebra mar’, limpeza e recuperação de estruturas. O cais terá ainda revitalizada a escadaria de acesso que permite a operação das embarcações de turismo e de passageiros. Um posto policial, uma estação de tratamento de esgoto e de drenagem pluvial e outras melhorias estruturais estão contempladas no projeto.

O prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando Silva enfatizou o pioneirismo da getsão Flávio Dino na relaçao de parceria com todos os municípios. “Raras vezes eu vi uma Ilha tão unida quando agora nesta gestão e para a felicidade de todos nós prefeitos, esse sonho de união que acalentamos o governador Flávio Dino está executando. E é uma tônica do seu governo a integração das gestões, a circulação das riquezas e seremos eternamente gratos por, mais uma vez, a contemplação da nossa cidade e da população ribamarense”, disse.

Para o ribamarense Douglas Trajano, 60 anos, o trabalho que está recebendo o cais será de grande significado para o município, principalmente economicamente. “Está ficando um trabalho lindo, que vai beneficiar diretamente os pescadores mantendo os postos de trabalho e também o nosso turismo que já é muito forte”, disse o morador.

A vistoria às obras no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), ao meio dia, concluiu a agenda do governador e comitiva. O prédio é dotado de salas de aula amplas e refrigeradas, auditório para 200 pessoas e banheiros adaptados para receber alunos com deficiência. A obra está 90% concluída e na fase de instalação do sistema de água e iluminação nas bancadas dos laboratórios. O conjunto de serviços prevê ainda construção de novas salas de aulas e laboratórios definitivos.

O prédio do Iema já foi beneficiado com adequação do refeitório, quadra poliesportiva com urbanização da área, instalação acústica do auditório, drenagem do ginásio e adequação de laboratórios. Concluídas as obras, o local vai atender cerca de 450 alunos estudando em tempo integral em 2018. Presentes ainda à solenidade, o presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), Ted Lago; os prefeitos de Paço do Lumiar, Domingos Dutra e de Raposa, Talita Laci; secretários de Estado, deputados, vereadores e demais autoridades.