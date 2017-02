Governador Flávio Dino anuncia primeiro Centro Odontológico de média complexidade do Maranhão

O governador Flávio Dino anunciou, na tarde dessa quarta-feira (1º), a implantação de mais um equipamento de saúde, dessa vez, para preencher o vazio assistencial que havia no estado na área de saúde bucal. Trata-se do ‘Centro Odontológico de Crianças e Adultos – Sorrir’, que funcionará ao lado da Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados (Feme), na Praia Grande.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a iniciativa de um centro de média complexidade na área odontológica é pioneira no Brasil. “Estamos trabalhando para proporcionar uma saúde digna à população, e, especialmente na área odontológica, há uma demanda reprimida histórica, que carece ser reparada. Além de tratamentos mais simples, traremos neste Centro prevenção contra câncer bucal e pré-diagnóstico, além de próteses”, listou Lula.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) gerenciará o Centro Odontológico, que atuará como referência estadual para o diagnóstico precoce do câncer bucal, além de realizar atendimentos de alto padrão na média complexidade, nas principais especialidades odontológicas, como: dentística restauradora, endodontia, próteses dentárias, periodontia, cirurgia bucomaxilo, estomatologia e odontopediatria.

O Centro Odontológico, com capacidade para realizar até 1.000 atendimentos por semana e 4.000 por mês, funcionará de segunda à sexta, das 08h às 20h, e aos sábados no turno matutino. O fluxo de atendimentos será encaminhado das Unidades Básicas de Saúde (UBS). No entanto, haverá uma quantidade pré-determinada de vagas por dia, distribuídas nos três turnos de funcionamento, para atender às demandas espontâneas e urgências.

A obra faz parte do projeto de governo que, desde o início de sua gestão, pontuou a necessidade de investir na área de saúde bucal. Segundo o chefe do Departamento de Atenção à Saúde Bucal, Allan Patrício, a inauguração ocupa uma lacuna histórica na saúde.

“Tínhamos uma ampla necessidade e grande fragilidade para atender a média complexidade. A saúde bucal ainda não havia tido essa valorização, que conseguirá suprir um vazio assistencial e completar o atendimento que é iniciado na Atenção Primária”, considerou Allan Patrício.

Ao todo, serão 17 consultórios equipados com cadeira odontológica, sendo 14 para atendimento geral no salão, onde estarão disponíveis dois aparelhos de Raio X (um periapical e um panorâmico), e cadeiras para pessoa com deficiência – incluindo pacientes pediátricos. Na unidade também funcionará o Laboratório Regional de Prótese, com capacidade para realizar 200 procedimentos por mês.