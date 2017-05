Governador Flávio Dino anuncia plano para recuperar todas as delegacias do Maranhão

O governador Flávio Dino afirmou nesta -feira (10) que está sendo iniciado um esforço para recuperar todas as delegacias de polícia do Maranhão. A declaração foi feita durante a comemoração dos 209 anos da Polícia Civil.

“Reservei para este dia festivo a determinação para que nós nos lancemos à recuperação física de todas as delegacias do Maranhão”, disse o governador.

“Bem sabemos que nas várias cidades do Maranhão as pessoas chegam e encontram logo as igrejas, os fóruns, o prédio do Ministério Público, e tudo isso é muito bom. Mas é preciso também que os cidadãos e cidadãs encontrem uma delegacia digna, para que sejam bem-vindos e todos os trabalhadores se sintam respeitados.”

Diante da ‘cúpula’ da Segurança Pública, de delegados e policiais, o governador disse que o governo vai dar as condições para a recuperação física das delegacias: “Tragam os projetos e vamos fazer o que estamos fazendo com as escolas. Tenho orgulho de dizer que o Maranhão tem 1,1 mil escolas e já reformamos 574. Uma a cada dois dias de governo. E vamos inaugurar 200 novas neste ano; isso nunca aconteceu no Brasil antes”.

“Quero determinar que sejam anotadas as previdências para que esse mesmo esforço que estamos fazendo nas escolas façamos também nas delegacias de polícia”, acrescentou.

A recuperação das delegacias faz parte do reforço nos investimentos na Segurança do Maranhão. “Nós temos uma linha de investimento bastante clara na segurança pública, resultando em redução crescente dos indicadores de criminalidade”, disse o governador.

Entre esses indicadores, está a queda de 29% nos homicídios na Grande São Luís entre o primeiro quadrimestre de 2014 e o mesmo período deste ano.