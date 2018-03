Governador Flávio Dino anuncia conjunto de obras para Paço do Lumiar e São José de Ribamar

“Hoje é um momento simbólico para o município. Essa era uma demanda antiga e prometida para a comunidade, mas que nunca saía do papel e estamos transformando em realidade. Quando assinamos, a obra inicia e beneficia a população”, pontuou o governador Flávio Dino, em anúncio de obras do Mais Asfalto em Paço do Lumiar, durante agenda neste sábado, 17. O município foi contemplado ainda com obras na saúde e assistência social.

Iniciando as atividades da agenda de governo, Flávio Dino assinou a ordem de serviço para início das obras da Unidade Mista do Maiobão, que dispõe de atenção à saúde de média complexidade, com atendimentos ambulatoriais, atividades assistenciais de urgência/emergência e assistência em regime de internação hospitalar nas especialidades clínica e pediátrica.

“O governador está garantindo a reforma, ampliação e construção de unidades de saúde para o município. Após os serviços, a Unidade Mista vai realizar procedimentos cirúrgicos, inclusive de alta complexidade”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula. O centro de saúde possui 22 leitos, sendo cinco de observação, 11 de internação e seis pediátricos. Conta com serviços de enfermagem, fisioterapia, serviço social, nutrição e farmácia, além da realização dos exames de análises clínicas, ultrassonografia, Raio X e eletrocardiograma.

Flávio Dino anunciou ainda obras do Mais Asfalto para pavimentação de diversas vias, nas quais serão investidos R$ 1,4 milhões e a iluminação em led das MAs 202 e 204. “A gestão vem recuperando as ruas e avenidas dos municípios, em uma ação exitosa e parceira das prefeituras, que é o Mais Asfalto. A ação se consolida como uma das mais impactantes na área de infraestrutura, que traz desenvolvimento e qualidade de vida aos moradores”, ressaltou o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.

“O governador Flávio Dino sempre foi parceiro dos municípios e com a nossa cidade não tem sido diferente. Sempre atendendo às nossas demandas e nos ajudando a trazer mais qualidade de vida para nossa população”, destacou o prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra. Paço do Lumiar vai ganhar ainda um hospital maternidade que será totalmente construído e vai contar com 102 leitos para realização de consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e partos.

Na ocasião, um total de 80 empreendedores informais foram contemplados com 80 carrinhos para a venda de lanches, integrando as ações do Mais Renda. “Eu gostei, porque estava mesmo querendo ter mais autonomia, ter uma renda melhor e trabalhar por conta própria, com as condições, a gente garante um lucro. Esse apoio do Governo será muito importante para mim”, disse o empreendedor informal José Borges, que recebeu kits do Mais Renda para venda de lanches.

São José de Ribamar

“Estamos sempre com obras e importantes ações na cidade e neste momento, celebramos avanços”, pontuou o governador Flávio Dino, na agenda em São José de Ribamar. O prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando Silva, reforçou o apoio do governo estadual referindo às obras do Mais Asfalto que mais uma vez, contemplam as vias do município.

“Eram vilas destruídas pela ação do tempo e por falta de manutenção e limpeza pública. Que foram abandonadas e agora, a mão amiga do governador Flávio Dino chega para resgatar estes espaços. Só temos a agradecer por tudo que vem sendo realizado pela nossa cidade e para nossa população”, destacou. Foi assinada ordem de serviço para obras depavimentação, drenagem e urbanização de ruas nos bairros Vila São Luís, Vila Flamengo, Vila Kiola, Vila Sarney Filho I, Jota Lima e Jardim Tropical.

“A gente esperava por esse asfalto e ver o governo e a prefeitura juntos só traz benefício para a população. Que bom e que mais coisas boas cheguem para nós”, disse Edgar Nojosa, morador da Vila Kiola e que teve sua rua contemplada nesta etapa do Mais Asfalto. Com o programa de infraestrutura, o Governo do Estado vai recuperar também ruas e avenidas em São José de Ribamar.

O governador distribuiu 150 kits do Mais Renda para trabalhadores informais da beleza e alimentação. O objetivo do programa é garantir mais autonomia às famílias, estimular os pequenos negócios e fazer com que estes empreendedores informais possam ter mais condições de apoio às suas famílias.

Os kits de beleza contêm secadores, chapinhas, lavatórios, tesouras, secador, itens de manicure; já os de alimentos contam com carrinhos para venda de lanche contendo fardamento oficial, utensílios e demais equipamentos.