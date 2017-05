Governador Flávio Dino abre IX Congresso Nacional de Direito e ressalta necessidade de reflexão sobre momento atual

O governador Flávio Dino ministrou, nesta -feira (5), a conferência magna de abertura do IX Encontro Nacional de Direito, realizado em São Luís. Com o tema ‘Constituição e Poder’, a palestra abordou aspectos da Repartição de Competências estabelecidas pela Constituição Federal e percorreu um panorama sobre os temas jurídicos e as instituições do Direito, abordando temas atuais como a reforma da Previdência.

Atendendo ao convite da direção do Instituto Maranhense de Defesa do Consumidor (Imadec), organizador do encontro, o governador Flávio Dino palestrou durante uma hora para alunos, advogados, professores e juristas de várias partes do país.“Trouxe, , uma reflexão sobre essa experiência política e jurídica que eu pude acumular nessa trajetória profissional, refletindo sobre a atual conjuntura, procurando mostrar como as chamadas reformas que estão sendo propostas são um retrocesso não só social, mas também jurídico, porque faz com que a nossa Constituição, nosso sistema jurídico de modo geral, volte 100 anos para o passado”, disse o governador.

Dino foi enfático no posicionamento quanto à reforma da Previdência. “Estamos aqui para, com os estudiosos de Direito Constitucional, ajudar a reflexão da sociedade neste momento. Não para que não haja mudanças, mas que elas sejam no sentido correto, porque se nós retirarmos o direito dos mais fracos e fortalecermos o poder dos mais fortes, significa que nós estamos conspirando contra o espirito da própria existência da Constituição”, completou Flávio Dino.

O diretor do Imadec, Kelson Castelo Branco, falou da importância da participação do governador no evento e gradeceu a parceria: “Há 9 anos realizamos e há 9 anos contamos com a participação desse jurista maranhense que é o governador Flávio Dino. O Encontro é um momento de grande exposição do Maranhão, já que recebe participantes de muitos estados, abordando temas do direito brasileiro e suas atualizações e inovações”.

A estudante de Direito Daniela Galvão saiu da cidade de Imperatriz para participar do encontro e aprovou: “O discurso do governador foi acima de qualquer expectativa. Já sabia de toda a experiência dele como jurista e tive a oportunidade participar de uma excelente palestra”.