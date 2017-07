Governador entrega Viva, uniformes escolares, assina ordem de serviço para recuperação da MA-138 e vistoria obras em Estreito

A cidade de Estreito é mais uma que integra a política de expansão e descentralização de atendimento do Viva/Procon. Nesta -feira (14), o governador Flávio Dino entregou uma unidade nova no município, a 28ª do estado, vistoriou as obras do campus da UemaSul e da orla da Beira-Rio, entregou 3.172 uniformes escolares e assinou ordem de serviço para recuperação emergencial e a autorização do processo licitatório do projeto de pavimentação da MA-138, no trecho entre Estreito e São Pedro dos Crentes. Além disso, o governador garantiu investimento de R$ 2,5 milhões para o Mais Asfalto e a construção de uma praça no Cibrazen.

Em dois anos e meio, o governador Flávio Dino mais que triplicou o número de Vivas em todo o Estado – de 8 para 28 – e interiorizou a política de oferta de documentação básica. Em Estreito, o Viva já está em pleno funcionamento desde o dia . A estrutura oferece ao público espaço amplo, com novos equipamentos, ambiente climatizado e maior capacidade de atendimento. O Procon do município passa a funcionar também dentro Viva para proporcionar mais conforto aos consumidores.

Recebido com carinho pela população de Estreito, o governador Flávio Dino agradeceu a presença de todos e destacou a determinação da atual gestão em ampliar o acesso dos cidadãos aos seus direitos. “O Maranhão tem 217 cidades, quando chegamos no governo unidades do Viva eram apenas em 8. Não havia, portanto, o acesso à cidadania que o Viva e o Procon propiciam. Conseguimos fazer em 2 anos mais do que todos os governos que nos antecederam. Todos fizeram 8. Nós fizemos 20. Em dois anos fizemos mais do que o dobro dos governos que nos antecederam”, enfatizou.

A estrutura do Viva de Estreito tem capacidade para realizar quase 1.0000 atendimentos diários, em 10 (dez) guichês, com sala de CTPS e de conciliação. O horário de atendimento ocorre de a -feira, das 8h às 18h. A unidade oferece serviços de emissão da 1ª e 2ª via do RG, Junta Militar, Seguro Desemprego, Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho, além dos serviços de recepção, Balcão do Cidadão e espaço de orientação ao consumidor.

“O governo do Maranhão, sob o comando do governador Flávio Dino tem trabalhado muito para atender à população. Eram cinco as unidades do Procon quando assumimos, são 33 em todo o estado. O Viva eram apenas 8 unidades e chegamos à 28ª. Somente nas últimas duas semanas foram 6 unidades inauguradas. Essa unidade vai trazer dignidade para Estreito. Alegria é o que sentimos em fazer mais com menos, pois apesar de toda essa expansão estamos economizando 45% dos recursos”, destacou o presidente do Procon/Viva, Duarte Júnior.

O lavrador Raimundo dos Reis, de 51 anos, morador da zona rural de Estreito, demorou menos de três minutos para tirar sua nova carteira de identidade. Ele contou que antes a população do município tinha que se deslocar mais de 100km, até Carolina, para acesso aos serviços de cidadania. “Agora ficou muito bom”, ressaltou.

UemaSul de Estreito

Durante a agenda, Flávio Dino e a comitiva do Governo do Estado realizaram vistoria nas obras da Faculdade de Estreito, onde será implantado um polo da Universidade Estadual da Região Tocantina (UemaSul). O prédio do campus, localizado na Avenida Brejo do Pinto, vai oportunizar a formação superior a milhares de estudantes da localidade. A moderna estrutura conta com salas de aula, laboratórios, setores administrativos e diretório estudantil, cozinha, refeitório, área de vivência, guarita, jardins, área de convivência.

“Estou aqui por conta da causa mais importante da minha vida. Acredito na educação como caminho do desenvolvimento e é preciso coragem para ser coerente com essa crença, pois o investimento em educação demora para dar frutos. O Maranhão foi o único estado que criou uma universidade nova. Tão logo seja concluída esta obra vamos abrir curso superior na UemaSul nessa parceria da Prefeitura com o Governo do Estado”, ressaltou o governador, reforçando, também que no próximo ano o município á o funcionamento pleno do campus da UemaSul Estreito.

Para a estudante do Centro de Ensino João Pereira Martins Neto, Sabrina Sampaio, o campus da UemaSul significa a concretização dos sonhos dos jovens da região. “Nesses quase três anos tem o governador Flávio Dino tem se mostrado um grande gestor. Entregar uniforme é algo inédito e merece nosso agradecimento e conhecimento”, disse ela se referindo a outra ação feita pelo governo em benefício dos estudantes da região, a entrega dos uniformes.

Obras

Além das obras do prédio da UemaSul, o governador visitou também as intervenções que estão sendo realizadas na Beira-Rio. O novo espaço de interação social e entretenimento de Estreito está recebendo serviços que contemplam uma lagoa artificial e a construção de uma praça de eventos. A obra está sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Estreito, com o apoio do Governo do Maranhão.

Sonho da população da região, a recuperação da MA-138, de 122km do trecho entre Estreito e São Pedro dos Crentes, foi autorizada e começará a receber intervenções de recuperação do Governo do Estado, com o custo de R$ 3,8 milhões. Além disso, o governador Flávio Dino autorizou o processo licitatório para elaboração do projeto de pavimentação de todo o trecho da estrada. O governo também fará investimento de R$ 2,5 milhões no programa Mais Asfalto, que irá recuperar ruas do município.

“Para nós este é um dia de muita alegria, com todos esses investimentos que o governador Flávio Dino anunciou para a nossa região. A tão esperada recuperação da MA-138 agora vai sair do papel. E não apenas isso, mas investimentos do Mais Asfalto, o apoio às obras da orla às margens do Rio Tocantins, a parceria para a implantação da UemaSul, enfim, todas essas ações que só trazem felicidade ao nosso povo”, agradeceu o prefeito de Estreito, Cícero Neco.

Expoimp

A 48ª edição da Expoimp, maior feira agropecuária da Região Tocantina, teve início no último dia 08 e se estende até este (16). Na noite desta -feira (14), o governador Flávio Dino esteve em Imperatriz para prestigiar o evento. Na ocasião, ele conversou com a classe produtora, ouviu os pleitos dos empresários do ramo e garantiu ainda mais apoio do Governo do Estado para o fortalecimento da produção.

Flávio Dino destacou que a Expoimp é importante não só para o Maranhão, mas também é referência nos estados do Tocantins e Pará. A feira é uma oportunidade do Governo de estreitar, ainda mais, os laços de parceria com os produtores da região.

Na ocasião, ele realizou a entrega de equipagmentos ligados ao Programa Mais Produção, como kits de irrigação, ordenhadeiras mecanizadas e tanques de resfriamento de leite, sementes de hortaliças e insumos, aos produtores assistidos pelos programas Agropolos e Mais Produção.