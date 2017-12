Governador entrega novo Batalhão da Polícia Militar na Cidade Operária

O governador Flávio Dino entregou nesta quinta-feira (28) o novo prédio do 6º Batalhão da Polícia Militar da Cidade Operária. É mais um reforço no combate à criminalidade na região. Antes disso, os moradores precisavam ir até a Cidade Olímpica para encontrar um batalhão. O prédio de 8.580 metros quadrados tinha sido abandonado pela gestão anterior.

“Havia uma demanda não só da Cidade Operária, mas de toda a região para que o quartel voltasse a ter a importância e a vitalidade que tem hoje”, disse Flávio Dino.

O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, disse que “essa obra é um resgate. Pegamos inconclusa, e a decisão do governador foi de concluir a obra, recuperar o patrimônio que iria ser perdido e entregar para a sociedade”.

O prédio foi completamente transformado, recebendo também uma quadra poliesportiva, para uma integração ainda maior com o bairro.

Portela ressaltou que o prédio tem dupla função: policiamento e cidadania: “Aqui dentro temos uma praça de esporte, temos feira, ou seja, trabalho, moradia, produção de renda e equilíbrio social”.

Queda da criminalidade

Portela acrescentou que outras regiões que receberam novos batalhões, como o Anjo da Guarda e Paço do Lumiar, tiveram queda acentuada da criminalidade. Ou seja, esses prédios têm efeito concreto no dia a dia da população.

O major Marcelo José, comandante do 6º BPM, ressaltou que a Cidade Operária já está há 179 dias sem homicídio. “Isso quer dizer que, mesmo estando o aquartelamento na Cidade Olímpica, nós não desprezamos taticamente essa área”, acrescentou. A tendência agora é a região ficar ainda mais segura.

O governador também anunciou obras do Mais Asfalto nas proximidades do batalhão, para agilizar o patrulhamento.

Fim da espera

O líder comunitário José Raimundo Gomes afirmou que “esperávamos isso aqui havia muito tempo. A gente estava triste porque as condições em que esse prédio se encontrava diminuíam a cada dia a nossa esperança. Mas tivemos a sorte de cair na mão desse cidadão, o Flávio Dino vem nos surpreendendo dia a dia”.

“Agora tá maravilhoso, tá ótimo, mais seguro. Nunca mais aconteceu crime nenhum, e agora vai ficar melhor ainda”, disse a moradora Rosilda Maria Silva Rodrigues.

Mudança completa

O prédio do novo batalhão foi totalmente transformado com a construção de muro, realização de pintura interna e externa, urbanização do espaço, colocação de portas, revestimento com piso em pedra ardósia e paredes com lajotas e cerâmica de alta resistência.

A obra também incluiu instalação de alambrado para quadra poliesportiva (com conjunto para tabela de basquete, traves para futsal), sinalização interna e externa, cobertura com telha de fibrocimento, ar condicionado e hidrante. Foram feitos ainda pavimentação, forro em placa de pvc, instalação elétrica, telefônica e hidrossanitárias, além de acessórios de combate a incêndio e paisagismo com grama esmeralda.

Mais investimentos

O governador Flávio Dino acrescentou que muitos outros investimentos vêm sendo feitos na segurança, como a nomeação de novos policiais e a entrega de viaturas. E a valorização da carreira também: “Hoje mesmo fiz mais algumas centenas de promoção de policiais, algo importante como ato de Justiça. Havia muitos que estavam aguardando décadas e não conseguiam”.