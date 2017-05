Governador entrega nova quadra poliesportiva e academia da saúde do Cintra

O governo do Maranhão entregará neste (6), às 16h, a reforma geral do Centro Integrado do Rio Anil (Cintra), a nova quadra poliesportiva coberta e a academia da saúde, ambas no prédio anexo da escola, beneficiando aproximadamente 6 mil estudantes e a comunidade local. Na ocasião, o governador Flávio Dino também assinará a Medida Provisória assegurando gratificação para servidores que cursaram o programa Pró-funcionário, um pleito antigo do corpo técnico da escola.

Identificada como a maior escola pública da América do Sul, o Cintra é sediado em um prédio histórico onde funcionou a fábrica têxtil Rio Anil, no fim do século XIX e início do XX, e não passava por uma reforma estrutural desde o início dos anos 1990. A escola possui 16.878,15m² de área construída com 60 salas de aula, além de outros espaços como cozinha, refeitório, teatro, sala de oficinas, laboratórios, entre outros. O Cintra passou por uma reforma completa na estrutura, incluindo: revisão do telhado, instalação elétrica, instalação de novas luminárias, instalação de ventiladores nas salas de aula, piso novo no refeitório e cozinha, melhorias nos jardins e paisagismo, pintura geral da escola, reforma do teatro e revisão elétrica.O serviço foi executado considerando detalhes como cores das tintas utilizadas, manutenção de paredes, telhado e estrutura metálica.

Na obra executada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) em parceria com Secretaria de Estado de Educação (Seduc) foram investidos recursos da ordem de R$ 1.134.246,05.

Quadra

Com investimento de R$ 400 mil, foi construída uma nova quadra poliesportiva em substituição à antiga quadra que não tinha cobertura e estrutura adequada para a prática esportiva, estando há anos desativada aguardando por reforma. A obra foi realizada em parceria com o Mateus, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Também foi construída uma Academia da Saúde que, além de atender a comunidade escolar, beneficiará a comunidade do Anil.O secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, destaca a importância das obras no Cintra, que beneficiarão tanto a escola, quanto a comunidade do entorno. “A reforma e esses equipamentos que serão entregues são importantes, não somente para a escola, que é a maior da rede pública que nós temos, mas também para a comunidade do Anil. O ginásio poliesportivo e a academia da saúde, por exemplo, servirão para a prática de educação física, o esporte educacional, melhorando o desempenho escolar, além da qualidade de vida de alunos e da comunidade do entorno, pois este é o objetivo do governo: melhorar a qualidade de vida das pessoas”, ressaltou.

Profuncionário

Outro benefício do governo do Estado destinado à comunidade escolar do Cintra é a MP que será assinada pelo governador Flávio Dino, assegurando a gratificação de estímulo profissional a técnicos administrativos lotados no Cintra, que concluíram os cursos do programa Pró-funcionário, reivindicação histórica da categoria.