Governador entrega escola, kits de irrigação e ambulância para Cururupu

A cidade de Cururupu é mais uma da região da Baixada Maranhense contemplada com ações do programa ‘Escola Digna’. Neste sábado (6), o governador Flávio Dino esteve no município para inaugurar a reconstrução do Centro de Ensino João Marques Miranda. Na ocasião, o Governo do Maranhão ainda entregou 15 kits de irrigação do programa quintal produtivo para os agricultores cururupuenses e uma ambulância para fortalecimento da saúde e anunciou novas obras na cidade.

Recebido com festa e apresentação da Banda de Música Municipal Liberalino Miranda – que na ocasião contou um parabéns em alusão ao aniversário do governador – e do Tambor de Crioula Resgate Cultural, Flávio Dino destacou que em Cururupu o Governo do Estado está presente com uma série de ações. Ele citou o investimento mensal na Santa Casa, cerca de R$ 460 mil. “Nós estamos progressivamente ajudando o município. Temos uma obra estruturante que é a ponte Central-Bequimão, que vai beneficiar toda a Região da Baixada Maranhense, além das reivindicações próprias da cidade. Nós temos quatro equipes novas na Santa Casa, trouxemos uma ambulância e ajudamos a agricultura familiar”, pontuou.

Na educação, Flávio Dino destacou que além do Bolsa Escola e dos fardamentos escolares entregues aos alunos, o governo reconstruiu o Centro de Ensino João Marques Miranda, transformando-o em um ambiente digno, que estimula o processo educativo. “Nós temos outras escolas que serão reformadas esse ano. A Joana Batista e a Gervásio dos Santos, além do término da obra do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (IEMA) e a reforma do CAIC. São objetivos ousados”, disse o governador, que afirmou que dará apoio, também, na pavimentação de ruas e avenidas do município por meio do programa ‘Mais Asfalto’.

A recuperação completa do Centro de Ensino João Marques Miranda é uma parceria das Secretarias de Estado da Infraestrutura (Sinfra) e da Educação (Seduc). A unidade, que atende cerca de 200 alunos, recebeu investimentos de R$ 834 mil e melhorias em toda a sua estrutura, com troca de toda cobertura, colocação de forro, pintura interna e externa, troca da rede sanitária, elétrica e hidráulica, instalação de ventiladores e quadros nas salas de aulas, instalação de subestação, construção de calçada e muro, entre outros serviços.

A aluna Elinelma Coelho Silva, de 37 anos, aluna do programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA), contou que a reforma trará segurança para todos os alunos, sobretudo aos que estudam à noite, como ela, já que a escola estava em situação tão precária que não possuía nem muros. “Essa escola era carente de tudo. Hoje ela está confortável. Vínhamos para cá à mercê da sorte. Agora vamos terminar a nossa etapa final. O que a gente leva da vida é o estudo”, enfatizou a estudante.

A prefeita de Cururupu, Professora Rosinha, se disse emocionada com a reconstrução do Centro de Ensino João Marques Miranda. Ela, que foi a primeira diretora da história da escola, ressaltou que a ida do governador à Cururupu marcou benefício em três grandes áreas: educação, saúde e agricultura. “Antes tínhamos uma ambulância pequena e quente, os pacientes não queriam nem andar nela. Essa nova vai ajudar muito no transporte da população para os hospitais de Pinheiro e São Luís”, explicou.

Fortalecimento da agricultura familiar

Dando continuidade à política de fomento da agricultura familiar, o governador Flávio Dino distribuiu 15 kits de irrigação do programa quintal produtivo a produtores de Cururupu que ajudarão na modernização das técnicas de plantio, e, consequentemente, no crescimento da produção. Agricultores de todas as regiões maranhenses estão sendo contemplados com o benefício.

O agricultor Nelson dos Santos Pires, da comunidade quilombola do Ceará, disse que o material recebido será de grande importância para o aumento da produção e comercialização dos pequenos agricultores locais. O kit, que contém pá, carro de mão, capacete, e todos os outros equipamentos de trabalho, “vai ser uma ferramenta para que a gente possa melhorar a nossa produção. Nossa vontade é aumentar sempre a produção”.

Outros benefícios

A passagem do governador Flávio Dino ao município marcou, também, o anúncio de novas obras para a cidade. A área da educação será a principal contemplada com a garantia da reforma, para este ano ainda, das escolas Joana Batista e Gervásio dos Santos, a construção de um IEMA, que já está em fase de terraplanagem e tem investimento de R$ 5 milhões e a conclusão do CAIC.

Além disso, o governador garantiu que a cidade será contemplada com o programa ‘Mais Asfalto’, que pavimentará ruas e avenidas a partir da escolha da prefeita Rosinha, vereadores e população em geral. “Vamos investir, também, R$ 1 milhão para a reforma do Mercado Municipal, tão importante para Cururupu”, completou Flávio Dino.