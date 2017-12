Governador entrega e anuncia obras nesta quinta (21) em João Lisboa, Itinga, Montes Altos e Imperatriz

Mais acesso à arte, lazer e conhecimento oportunizados a todos os maranhenses, em projetos do Governo do Estado que contemplam ações na infraestrutura de espaços culturais e construção de novos equipamentos. O planejamento da gestão para ampliar a cultura a todos beneficia capital e interior do Estado. Nesta -feira, 21, o governador inaugura e vistoria obras nesta área na cidade de João Lisboa, dando início à agenda no interior que contempla ainda Itinga, Montes Altos e Imperatriz.

A população de João Lisboa á de volta, restaurada e melhor equipada, a Biblioteca Municipal Josué Montello, que será inaugurada em solenidade a partir das 9 horas. A biblioteca, única da cidade, recebeu reparos estruturais com a troca de forro, fachada, telhado, instalação elétrica e hidráulica, além de novos equipamentos. O espaço ganhou, ainda, 300 livros doados pela Biblioteca Pública Benedito Leite.

“A reforma desse equipamento cultural, contribui para a formação cultural e educacional de todo o município de João Lisboa”, disse o secretário de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), Diego Galdino. Inaugurada em agosto de 1991, o espaço cultural nunca havia passado por melhorias, funcionava em condições precárias. O Governo investiu mais de R$ 155 mil na revitalização.

Na ocasião, o governador faz visita às obras de reforma do anfiteatro, que estão em andamento. O prédio recebe melhorias na estrutura, revisão completa na parte elétrica e vai ganhar novo mobiliário. A obra tem previsão de entrega para janeiro de 2018. As ações de revitalização nos prédios são conduzidas pela Sectur.

Serão entregues, ainda, 408 itens esportivos para a prática de esportes diversos como futebol, vôlei, futsal e outros. O governador vai vistoriar as obras do Ginásio de Esporte e Lazer. A área á setor administrativo, playground, banheiros, ginásio, ciclovia, estacionamento, pista de caminhada e área de ginástica. São mais de R$ 2,3 milhões investidos nos serviços que devem ser concluídos no primeiro semestre de 2018.

“Para estimular e tornar mais acessível a prática esportiva no município e em todo o Maranhão, o governador tem promovido obras estruturais e garante equipamentos adequados, a exemplo deste pacote de ações em João Lisboa”, ressaltou o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto. Encerrando a agenda na cidade, o governador entrega 2,5 mil quilos de sementes de arroz e seis mil quilos de sementes de milho em reforço à produção das famílias agricultoras locais.

Itinga e Montes Altos

No final da manhã, o governador estará no município de Itinga, onde inaugura mais um equipamento de segurança alimentar – o primeiro Restaurante Popular do local que vai servir 700 refeições diárias, no valor simbólico de R$ 2. No esporte, serão entregues 408 itens esportivos. Na infraestrutura, a gestão dá continuidade às ações do programa Mais Asfalto, realizado em parceria Governo e prefeituras, e entrega quatro quilômetros de asfalto novo, melhorando 19 ruas da cidade e beneficiando mais de 25 mil moradores. Produtores rurais da região recebem 10 mil quilos de sementes de milho.

As inaugurações do Mais Asfalto prosseguem na cidade de Montes Altos, a partir das 14 horas. No local, mais de 9,4 mil pessoas foram beneficiadas com nova pavimentação em três quilômetros de vias recuperadas nas ações do programa. “É mais mobilidade urbana e melhor acesso para a população. O programa contempla todo o Maranhão e garante dignidade às pessoas”, reforça o titular da Sinfra, Clayton Noleto. O governador entrega, ainda, 500 quilos de sementes de arroz e cinco mil quilos de sementes de milho; e mais 204 itens esportivos.

Imperatriz

Flávio Dino também irá a Imperatriz, onde inaugura mais um Restaurante Popular, em solenidade a partir das 15h30. O equipamento vai servir mil refeições diárias, sendo 400 destinadas aos estudantes da Universidade Estadual da Região Tocantina (UemaSul), com a qual foi firmado convênio. De lá, a comitiva segue para o bairro Bacuri, onde serão entregues quatro quilômetros de novo pavimento, integrando as ações do Mais Asfalto.

Moradores do bairro Bacuri ganham, ainda, novo sistema de saneamento com a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário. São 11 quilômetros de rede coletora de esgoto e duas mil novas ligações domiciliares, beneficiando 10 mil pessoas. A distribuição de mais de três mil itens esportivos e oito mil quilos de sementes de arroz e milho complementam os benefícios do Governo no bairro.

A agenda em Imperatriz encerra com a inauguração da Beira-Rio, a partir das 18 horas. Orçada em R$ 3,1 milhões, as obras da primeira etapa estão em fase final e contemplam o aterro de uma lagoa artificial para a construção de uma praça de eventos e contenção da erosão da margem do Rio Tocantins. A solenidade conta com programação cultural que á apresentação da Banda do Exército, presença de Papai Noel e queima de fogos.

Nas outras etapas da obra serão construídos espaços de contemplação, compostos por praças e jardins descortinados. No centro, haverá a Praça do Sol e estacionamento com mais de 400 vagas; espaço para feiras populares; espaço de lazer infantil e uma passarela na lagoa. Ainda, ponto de apoio aos sanitários públicos, administração local, posto policial e posto de primeiros socorros.

Ao longo da área de passeio, serão colocados totens em lugar dos postes tradicionais. A vida útil dos totens é quatro vezes maior e a economia de energia é de cerca de 70%. No paisagismo haverá iluminação cênica próxima ao rio, vegetação e portais de entrada de estacionamento.

A Beira-Rio é um dos maiores pontos turísticos da cidade e fica às margens do Rio Tocantins – segundo maior em extensão do Brasil e que banha as cidades da Região Tocantina. Desde que foi construído, em 1944, o local nunca recebeu reforma.