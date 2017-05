Governador entrega duas Escolas Dignas que mudarão realidade de povoados de Buriticupu

Dezenas de crianças dos povoados de Cikelândia e Parafuso, em Buriticupu, escreverão, a partir de hoje, uma nova história de vida. Em solenidades marcadas por muita emoção, o governador Flávio Dino esteve no município nesta sexta-feira (12) para inaugurar duas Escolas Dignas. As novas unidades educacionais substituem estruturas que estavam em condições precárias para o aprendizado e transformam a realidade dos alunos.

A aluna Adriele da Silva, de 12 anos, é uma das 76 crianças do povoado de Cikelândia que estudarão em uma escola com duas salas, banheiros, cozinha e área de convivência. Ela conta que a unidade que foi substituída era ruim, mas dava pra ir porque não tinha outra. “A sala era pequenininha, ficava todo mundo na mesma turma, não tinha como dividir. Não tinha banheiro e a gente ia na casa de alguém por perto”, explicou sobre sua antiga realidade.

Já na nova estrutura, Adriele classificou a Escola Digna entregue pelo Governo do Estado como um sonho para toda a comunidade de Cikelândia. “Nós somos um povoado pequeno, mas que merece ter um colégio. É um sonho, tudo de bom”, destacou, com muita felicidade, a estudante, que agora terá um espaço digno para desenvolver melhor suas capacidades.

Merendeira há quatro anos na escola e também moradora de Cikelância, Maisa Reis Sampaio disse que jamais esperou ter uma estrutura educacional no povoado. “É o sonho de todo mundo dessa vila. Eu nunca nem imaginei que um dia eles iam mandar fazer um colégio desse aqui”, ressaltou com um misto de espanto e admiração, e emendou que a nova escola vai melhorar, além do aprendizado, o lanche das crianças.

Emocionado durante as entregas, o governador Flávio Dino enfatizou que, iguais a estas duas de Buriticupu, o Governo do Estado vai entregar ao todo 200 unidades ainda este ano, no âmbito do maior programa da história da educação do Maranhão, o Escola Digna. “O papel da política é corrigir as injustiças. E é isso que nós estamos fazendo aqui”, realçou.

Para o governador, o investimento em educação é o caminho mais rápido para viabilizar que todas as pessoas tenham chances de se desenvolver e crescer na vida. “É o caminho correto. E nós estamos propiciando com essas estruturas escolares que são entregues aos municípios, que esses meninos e meninas possam se motivar, para estudar mais e melhor. Aos educadores para se sentirem valorizados, e a comunidade atraída pelo espaço escolar. Porque é com essa união que a gente melhora a educação”, afirmou Flávio Dino.

Comunidade escolar em festa

Emoção e agradecimento marcaram a inauguração da ‘Escola Digna’ no povoado Vila Parafuso, em Buriticupu. A Escola Municipal Amaro Alves funcionava em duas casas cedidas pela comunidade. A partir de agora, os dois prédios considerados inadequados servirão apenas para guardar os materiais e arquivo.

Os quase 90 estudantes matriculados nos três turnos, do ensino infantil, fundamental e da EJA (Educação de Jovens e Adultos), receberam com alegria e festa a Escola Digna entregue pelo governador Flávio Dino, com investimento da ordem de R$ 284.900,00.

“Foi um sonho antigo, desde a minha infância pensávamos em ter uma escola como esta aqui. Já estávamos até desistindo de tanto sonhar. Hoje tenho o prazer de dizer aos nossos alunos que a escola chegou. Agora temos salas adequadas, ambiente amplo, pátio, as crianças se sentem até com mais vontade de estudar”, relatou a professora Jaqueline de Almada Cipriano, que regeu um coral formado pelos estudantes durante a solenidade de entrega da escola.

Agamenoni Sousa Rego, pai de Antônia Railane, Karina e Karol de Sousa Rego, falou da importância que tem a nova escola para a comunidade. “A emoção de hoje está debaixo de um lindo prédio desses é uma coisa maravilhosa. A tendência agora é melhorar o estudo dos filhos e valorizar mais o nosso lugar. Agradecemos o governador Flávio Dino por tudo isso”, revelou.

“Vivemos um momento único. O Maranhão está mudando graças ao governador Flávio Dino. Sinto-me feliz em administrar essa nova Escola Digna,” destacou o gestor da escola, Ivan Barreto.

O prefeito de Buriticupu, Zé Gomes, ressaltou a importância dos investimentos do Governo do Estado no município como a entrega de duas escolas dignas e a construção de outra. “Nosso município tem uma carência muito grande de prédios escolares. É importante a parceria com o governo que tem esse olhar para os municípios. Aqui em Buriticupu o governo também está construindo um Núcleo de Educação Integral com investimentos de R$ 5 milhões”, apontou.

Representando o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a adjunta das Regionais, Rosyjane Paula, frisou que o Programa ‘Escola Digna’ foi concebido para atender as comunidades esquecidas e que, agora, recebem justiça social e dignidade. “Ao receber uma escola como esta, as pessoas se sentem parte do Governo. O que está havendo no Maranhão é a ressignificação do ser humano, pois políticas publicas estão chegando a essas comunidades rurais, gerando um sentimento de pertencimento e contribuindo para a qualidade de vida das pessoas”, destacou.

Também participaram da solenidade da entrega das escolas a deputada estadual Francisca Primo, lideranças políticas de Buriticupu e a sociedade em geral.