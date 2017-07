Governador entrega ambulância à Riachão e encerra 1º ciclo de entregas com 105 ambulâncias distribuídas aos municípios

O governador Flávio Dino entregou, na manhã desta -feira (13), ambulância que beneficiará a população do município de Riachão, no sul do Maranhão, a fim de fortalecer o apoio às gestões municipais e a rede de saúde integrada. Com a entrega do veículo, moderno e completamente equipado, o governador atende uma demanda antiga da cidade, apresentada pelo prefeito Joab Santos em audiência com o chefe do Executivo Estadual na última semana.

Flávio Dino explicou que com esta, definitivamente, é fechada a primeira etapa de entrega de ambulâncias às prefeituras. “Nós estamos finalizando o primeiro ciclo do programa atinente às ambulâncias, começamos este ano e já entregamos 105 ambulâncias, o que significa dizer que podemos integrar melhor o sistema de saúde dos municípios e das regiões, com o sistema estadual, que é o objetivo dessas entregas. Em agosto teremos a inauguração do Hospital de Balsas e a ambulância é fundamental para que o povo de Riachão possa participar dessa conquista”, explicou Flávio Dino.

Ao ser recebido pelo governador Flávio Dino, o prefeito de Riachão apresentou demandas importantes da cidade, nas quais se incluía a necessidade emergencial de uma ambulância, já que as duas que atende aos pacientes já estavam muito antigas e sucateadas. “Estivemos reunidos com o governador e tratamos sobre a importância da ambulância e ele nos prometeu e cumpriu, prontamente. Quero agradecer por nos atendido, e sei que não para por aqui, porque muitas outras ações já chegaram e chegarão à Riachão, como o Mais Asfalto, que em breve estará lá. E os riachoenses estão muito felizes. Então essa parceria Prefeitura e Governo do Estado já está dando certo e quem ganha é a cidade”, pontuou o prefeito.

O veículo, assim como os demais já entregues, é equipado com duas macas, duas pranchas, um umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio – em caso de atendimento fora do veículo, respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e medicamentos. Poderá ser utilizados como Unidade de Suporte Avançado (USA) e possui sistema de monitoramento contínuo, para prestar socorro à pacientes potencialmente graves ou com descompensação no sistema orgânico. O Governo do Estado investiu R$ 160 mil por cada uma das novas ambulâncias – adquiridas por meio de emenda parlamentar e recursos do Tesouro Estadual.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, diz que a intenção é atender, nas próximas etapas, todos os municípios maranhenses, indistintamente. “É a ambulância de número 105 que a gente entrega , que simboliza a primeira etapa. A gente espera, até o fim do ano, chegar aos 217 municípios, a maior entrega de transporte sanitário que o Governo do Estado faz aos municípios na história do estado, nunca tinha sido entregue tantas ambulâncias em tão pouco tempo, também porque é um momento de crise e a gente precisa estar de mãos dadas”, pontuou Carlos Lula.