Governador entrega 150 carrinhos do ‘Mais Renda’ e assina convênios em benefício de produtores e agricultores de Timon

As famílias produtoras de Timon serão beneficiadas com um conjunto de ações do Governo do Estado nas áreas de infraestrutura, produção rural e emprego e renda. O governador Flávio Dino faz a entrega de equipamentos aos agricultores rurais e assina convênios de parceria, em solenidade que acontece nesta ça-feira (9), a partir das 9h, no Centro de Convenções da cidade.

No pacote, o governador distribui 210 kits do programa ‘Mais Renda’, que servirão à comercialização de alimentos. O programa assegura a inclusão sócio-produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade social, oportunizando a inserção, organização e estruturação de pequenos negócios. O kit contém fardamento, utensílios e os carrinhos adequados a venda de alimentos como churrasco, cachorro-quente e salgados.

Durante a agenda será firmado Termo de Cooperação Técnica com a Cooperativa de Cajucultores (Cooac) do projeto de assentamento São Benedito. A agroindústria a ser beneficiada foi selecionada por Chamada Pública, que teve como critério execução de projetos de revitalização de agroindústrias familiares de pequeno porte, de propriedade de organizações da sociedade civil que estivessem com atividade suspensa ou funcionando precariamente. A execução será de responsabilidade da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF).

“O objetivo deste projeto é promover as devidas adequações do estabelecimento para que seja retomada esta importante atividade, impulsionando o setor agrícola familiar da região de Timon e beneficiando uma grande população que tira seu sustento desta atividade”, destacou o titular da SAF, Adelmo Soares. A aquisição de equipamentos, acessórios e insumos agrícolas, adequação do espaço e complementação da agroindústria de cajuína estão contempladas no projeto.

Serão cerca de 80 agricultores familiares beneficiados com a ação que tem recursos investidos da ordem de R$ 99, 9 mil. Na ocasião da agenda, o governador assinou, ainda, convênio para implantação de cobertura metálica no Mercado do Parque Alvorada, que vai revitalizar o espaço, tornando-o mais seguro e adequado ao comércio da região. O pacote de ações para Timon integra plano do Governo do Estado que favorece o desenvolvimento garantindo condições de subsistência às comunidades rurais produtoras.