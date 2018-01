Governador em exercício vistoria instalações de novo serviço odontológico e gratuito do Maranhão

Com previsão de inauguração para os primeiros meses deste ano, a Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão – Sorrir foi vistoriada nesta sexta-feira (5) pelo governador em exercício, Carlos Brandão. Ele conheceu as instalações que atenderão cerca de 10 mil maranhenses por mês, sendo uma média de 600 por dia, oferecendo tratamentos como canal, implantes de próteses dentárias, entre outras, ainda não oferecidas na rede pública estadual.

“Acima de tudo é dignidade, cidadania para as pessoas que precisam e não tem dinheiro para contratar esse serviço”, afirmou Brandão, que também destacou o esforço do Governo. “Na situação do estado hoje, é difícil fazer, mas é muito importante. É o maior centro do Nordeste, é o segundo maior do Brasil e com certeza vai avançar para outros municípios”, concluiu.

O centro vai mudar a realidade dos maranhenses na área odontológica, ao oferecer atendimento especializado e atuar como referência estadual para o diagnóstico precoce do câncer bucal. As obras já estão 98% concluídas e a previsão de entrega é para o primeiro trimestre deste ano.

“Quem chegar aqui vai ter acesso a 17 gabinetes, funcionando 12 horas por dia, todos ao mesmo tempo. Vai ter tratamento desde o convencional, até o tratamento do canal, ou mesmo de uma prótese, inclusive tratamento pediátrico”, informou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Ele também comentou o avanço que a clínica vai representar para o estado: “Há um grande represamento de pessoas que precisam de serviços odontológicos e não tem acesso por conta dessa falha de prestação de serviço em todos esses anos. A ideia é que seja o primeiro Sorrir, para avaliarmos o funcionamento e que dele vá se expandindo também para o interior do estado”, completou Carlos Lula.

A clínica vai oferecer serviços especializados em áreas como periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia, atendimento a portadores de necessidades especiais e odontopediatria. São 17 gabinetes de atendimento odontológico, salas de raio-X e tomografia.

O novo equipamento funcionará ao lado da Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados (Feme), em frente ao Terminal de Integração da Praia Grande.