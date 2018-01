Governador em exercício recebe visita de cortesia do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão

O governador em exercício, Carlos Brandão, recebeu visita de cortesia do presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, na manhã desta sexta-feira (5), no Palácio dos Leões. Na pauta, as demandas do Governo do Estado junto à Assembleia e a agenda de Brandão nos próximos dias.

Também participaram da conversa deputados estaduais e o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares. Para Carlos Brandão, a visita reafirma a boa relação institucional do Governo com a Casa legislativa, o que resulta em benefícios ao Maranhão.

“Ontem estive na Assembleia participando do ato da sua posse, e, hoje, ele [Othelino Neto] veio aqui retribuir essa visita”, disse Brandão, acrescentando que o presidente “veio se colocar à disposição, dizendo que a Assembleia está aí para ser parceira para aprovar os projetos encaminhados pelo Governo, de interesse da população”.

Para Othelino, a troca de cortesias foi uma oportunidade para afinar as ações do Executivo estadual com o Legislativo. “O governador Brandão nos contou da agenda dele neste período que está à frente do Governo e tratamos um pouco das prioridades dos deputados estaduais, indicando ações do Governo nos municípios”, ressaltou.

Agenda

Carlos Brandão permanece como governador em exercício até o dia 9 de janeiro. Até lá, se reúne com secretários, lideranças políticas e executa ações do Governo do Estado, visitando obras, fazendo entregas e inaugurações.

No sábado (6), Brandão cumpre agenda em Presidente Dutra, Paraibano e Matinha. Em Presidente Dutra, no povoado Baú, o governador em exercício vistoria trecho em obras da BR-226 que liga o Maranhão a Teresina, no Piauí. Em Paraibano, serão entregues equipamentos agrícolas em comemoração ao aniversário da cidade. Já em Matinha, a visita será a um dos Diques de Produção, que atendem pequenos produtores na Baixada Maranhense.

Na segunda-feira (8) serão feitas entregas de cisternas como incentivo à agricultura familiar em Santa Rita e Cachoeira Grande.